Maroc: L'ICESCO s'emploie à promouvoir le lexique arabe dans les domaines de l'éducation et la formation des arabophones et non arabophones

Rabat — L'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) s'emploie à promouvoir le lexique de la langue arabe et son utilisation dans les domaines de l'éducation et de la formation des arabophones et des non arabophones, à travers l'édition de dictionnaires spécialisés et diversifiés et l'accompagnement des chercheurs dans ce domaine, a affirmé, mercredi à Rabat, son directeur général, Salem bin Mohamed Al-Malik.

S'exprimant à l'ouverture d'une conférence internationale sous le thème "Le dictionnaire et ses utilisations dans l'enseignement de la langue arabe pour les arabophones et les non arabophones : évaluation et développement", organisée par l'ICESCO en coopération avec le Dictionnaire historique de Doha de la langue arabe, M. Al-Malik a indiqué que l'ICESCO mobilise toutes ses structures pour renforcer le statut de la langue arabe, notamment sa présence à l'échelle internationale, en accordant une attention particulière aux domaines de l'éducation et de la formation.

En coopération avec centre du dictionnaire historique de Doha de la langue arabe, l'Organisation oeuvre à la promotion du lexique arabe, considérant que le lexique constitue le fonds linguistique de toutes langues avec ses systèmes de structures, ses règles morphologiques et ses champs sémantiques, et qu'il constitue un domaine fertile pour les chercheurs toutes disciplines scientifiques confondues.

Le directeur de l'ICESCO a estimé qu'il convient de s'interroger à quel point le dictionnaire arabe utilisé aux niveaux éducatifs et culturels officiel répond à l'évolution des besoins intellectuels, culturels, scientifiques et de communication, à la lumière de la révolution numérique que connaît le monde, appelant par la même occasion à fournir des efforts concertés pour bénéficier de la technologie et de l'intelligence artificielle à même de renforcer le rôle de la langue arabe, notamment dans l'enseignement de cette langue aux arabophones et non arabophones.

Pour sa part, le directeur exécutif du Centre du dictionnaire historique de la langue arabe de Doha, Azzedine El Bouchikhi, a souligné le rôle que joue le Centre dans la renaissance de la langue arabe et sa promotion au rang des langues internationales, en oeuvrant à la publication d'un dictionnaire historique qui comprend toutes les expressions utilisées pendant 20 siècles dans les gravures et les textes, notant la nécessité de prendre en compte les changements qui ont affecté les structures et les significations de la langue au fil du temps.

En partenariat avec l'ISESCO, le Centre publiera un dictionnaire de la langue arabe dans un portail électronique multiservices avec une bibliographie de la production intellectuelle arabe dans différents domaines du savoir et des sciences en relation à la langue arabe, a-t-il dit, ajoutant que les deux institutions sont en train de lancer une ressource numérique qui comprend des sources et des documents codifiés et consultables, comprenant un milliard de mots, afin de promouvoir et d'enseigner la langue arabe de manière efficace et claire aux arabophones et non arabophones.

Pour sa part le président de l'université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal, Mustapha Abou Maarouf, a souligné que l'université marocaine, avec toutes ses composantes, s'emploie à renforcer son rôle dans le domaine du développement du lexique de la langue arabe, en contribuant par des propositions et des concepts scientifiques à rendre tous les projets "réels et efficaces" afin d'assurer le développement linguistique et scientifique des sociétés, en particulier à la lumière du besoin croissant en dictionnaires dans le processus d'apprentissage.

L'Université Sultan Moulay Slimane est déterminée à participer activement aux projets qui renforcent le statut de la langue arabe au niveau national et international, a-t-il affirmé, notant qu'elle est entrain de mettre toutes ses capacités logistiques et scientifiques à la disposition de tous les projets qui contribueraient à l'enseignement et à la diffusion de la langue arabe à grande échelle.

Cette conférence de deux jours, qui réunit une pléiade d'experts et de chercheurs issus d'institutions scientifiques internationales, constitue une occasion pour mettre en exergue le rôle et les usages du dictionnaire de la langue arabe, notamment dans le domaine de l'enseignement de cette langue aux arabophones et non arabophones et pour échanger les expériences en vue de développer des programmes d'enseignement et des stratégies de recherche scientifique en la matière.