Maroc: Fahs-Anjra - Lancement d'un programme de sensibilisation sur la santé et la nutrition maternelle et infantile

Melloussa — Un programme de sensibilisation et des caravanes médicales ont été lancés, mercredi à la commune de Melloussa (province de Fahs-Anjra), pour mettre en exergue l'importance des soins de santé et de la nutrition pour la mère et l'enfant.

Dans cette lignée, le programme de sensibilisation a été lancé à Dar al Oumouma de Melloussa, en présence du gouverneur de la province, Abdelkhalek Marzouki, ainsi que des autorités provinciales et des représentants de la société civile.

Cette manifestation, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 19è anniversaire du lancement de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), se poursuivra jusqu'au 22 juin dans toutes les collectivités territoriales de la province, sous le slogan "Les 1000 premiers jours : fondement de l'avenir de nos enfants".

Ce programme inclut le déploiement d'une unité médicale mobile pour effectuer des examens médicaux à même de promouvoir la santé maternelle et infantile, ainsi que la tenue de séminaires de sensibilisation, animés par des équipes médicales et des cadres de la délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale, en collaboration avec les associations actives dans ce domaine.

A Dar al Oumouma de Melloussa, une rencontre de sensibilisation s'est tenue pour mettre l'accent sur l'importance du suivi médical de la femme enceinte, ainsi que de l'allaitement maternel et d'une alimentation équilibrée pour l'enfant, outre la parentalité positive pour une éducation équilibrée, en plus du lancement des services de la caravane médicale mobile pour promouvoir la santé maternelle.

À cette occasion, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Fahs-Anjra, Mohamed Tsamit, a fait savoir que des campagnes de sensibilisation, des caravanes médicales et des séminaires de communication sur la santé maternelle et infantile se tiennent, du 22 mai au 22 juin, dans la province , et ce en accord avec le thème de cette année qui célèbre la santé maternelle et infantile.

Il a relevé que le lancement du programme a eu lieu à Dar al Oumouma de Melloussa, une structure nouvelle génération inaugurée dans le cadre de l'INDH pour un coût de 1,6 million de dirhams (MDH), couvrant la construction, l'équipement et la gestion, notant qu'elle a enregistré environ 220 naissances depuis son ouverture en 2022.

Il a noté que l'un des objectifs du programme est d'augmenter le nombre de bénéficiaires des services des maisons de maternité et des projets de santé financés dans le cadre de l'initiative.

De son côté, le délégué provincial de la Santé et directeur de l'hôpital Duc de Tovar, Said Idrissi Driss, a affirmé que les services de Dar al Oumouma de Melloussa ont été renforcés par une unité médicale mobile dédiée à la sensibilisation des femmes enceintes et à la réalisation des examens nécessaires pour surveiller la grossesse.

Il a noté que les activités programmées comprennent également des campagnes de vaccination pour les enfants et la sensibilisation à l'importance d'une alimentation équilibrée et de l'allaitement maternel, notamment durant les six premiers mois de vie du nourrisson.

Il convient de noter qu'un total de 20 projets ont été réalisés entre 2019 et 2023 dans le cadre de l'axe santé maternelle et infantile du 4è programme de l'INDH "Impulsion du capital humain des générations montantes", pour un montant global de 6,6 MDH, dont 4,6 MDH comme contribution de l'INDH.

Ces projets concernent la construction, l'équipement et le soutien à la gestion de trois maisons de maternité (Dar al Oumouma) dans la province, la formation de volontaires de Dar al Oumouma, l'acquisition d'ambulances et d'unités médicales mobiles, ainsi que l'achat de fournitures médicales et d'aliments pour les mères et les enfants.