Maroc: INDH - 386 projets d'un montant de 236 millions de DH entre 2019 et 2023 à Taza

Taza — La province de Taza a réalisé, durant la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain -INDH (2019-2023), quelque 386 projets pour un coût global d'environ 236 millions de DH.

Les interventions de l'INDH dédiées à l'axe relatif à la santé de la mère et de l'enfant dans le cadre du 4ème programme relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, portent sur la construction de maternités dans neuf communes territoriales d'une capacité de 73 lits au profit d'environ 1.208 bénéficiaires et l'aménagement de 8 établissements au profit de 1.008 femmes, selon des données présentées mardi lors de la commémoration du 19è anniversaire de l'INDH sous le thème "Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l'avenir de nos enfants".

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la province Mustapha El Maaza, a souligné que cette rencontre est une occasion pour examiner les réalisations de l'INDH, tout en mettant l'accent sur l'importance de la thématique de la célébration de cette année "les mille premiers jours" de la vie qui représentent un point décisif dans le développement de l'individu.

La thématique choisie cadre parfaitement avec les objectifs de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui a érigé en têtes de ses priorités la valorisation du capital humain des générations futures et l'investissement dans la petite enfance, en tant qu' étape cruciale du la vie de l'enfant, a-t-Il précisé.

%

Le gouverneur de la province a fait savoir aussi que l'INDH oeuvre à renforcer la bonne formation du capital humain en accordant une attention particulière à la santé et l'alimentation de la mère et de l'enfant, appelant dans ce cadre à accélérer les actions en la matière pour protéger la santé de la mère et de l'enfant.

Pour sa part, le chef de division de l'action sociale de la province de Taza, Azzdine Loukili a rappelé que l'INDH dans sa troisième phase, a accordé une attention particulière à l'axe de l'enseignement préscolaire afin de renforcer la qualité de l'éducation et favoriser l'accès des enfants aux établissements d'enseignement en la matière, tout en faisant état de la mise à niveau et de la construction de 199 unités d'enseignement préscolaire pour un coût global de plus de 85 millions de DH.

Ces projets éducatifs ont concerné toutes les communes territoriales de la province, a-t-il dit, notant que le taux de scolarisation des enfants était de 83 pc avec un nombre de bénéficiaires de 1.175 élèves.

S'agissant de l'appui à la scolarisation et à la lutte contre le décrochage scolaire, notamment chez la fille rurale, il a souligné que l'Initiative a oeuvré en partenariat avec l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord, le ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, l'Entraide nationale, les associations et les communes territoriales, à la construction, la réhabilitation, l'extension et l'équipement de 23 maisons de l'étudiant et de l'étudiante dans les communes de la province d'une capacité de 2.440 lits et l'acquisition de 81 bus scolaires au profit de 34 communes rurales, outre l'appui à la santé scolaire et à la scolarité.

Il a, de même, souligné qu'une campagne nationale de communication sera lancée autour des "1000 premiers jours de la vie de l'enfant" à partir de ce mercredi jusqu'au 22 juin 2024, en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale afin de sensibiliser à l'importance de cette étape à travers la mobilisation de toutes les parties concernées aux niveaux national et territorial.

La célébration du 19ème anniversaire de l'INDH à laquelle ont pris part notamment les autorités locales, les élus, des chefs des services extérieurs et autres personnalités, a été marquée par la remise 22 bus scolaires à 16 communes territoriales de la province de Taza pour un coût total de 7, 920 millions de DH.