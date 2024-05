Maroc: Tanger - M. Sadiki préside un séminaire sur la situation du secteur de la pêche en Méditerranée

Tanger — Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a présidé, mercredi à l'Institut national de recherche halieutique (INRH) à Tanger, un séminaire dédié à la situation du secteur de la pêche en Méditerranée, avec un accent particulier sur le phénomène d'interaction entre les grands dauphins et les navires de pêche côtière utilisant des sennes tournantes.

A cette occasion, M. Sadiki a annoncé la signature d'une nouvelle convention de partenariat entre le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Economie et des finances, le Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l'INRH et l'Office national des pêches, visant à aider les pêcheurs de la région face à la raréfaction des ressources halieutiques, ainsi qu'aux dommages causés par les dauphins.

Cette convention, dotée d'un budget global de 90 millions de dirhams sur deux ans, vise à soutenir l'acquisition de filets tournants résistants aux attaques de dauphins pour les navires de pêche affectés. Des comités de suivi régionaux et provinciaux seront mis en place pour assurer la mise en oeuvre effective de la convention.

Dans ce cadre, M. Sadiki a souligné que la pêche maritime est un secteur vital pour le pays en général et la région en particulier, avec une contribution importante au PIB du Royaume, notant que les pêcheurs font face aujourd'hui à la raréfaction des ressources halieutiques, mais également aux attaques des dauphins sur les filets de pêche.

Afin de préserver les activités des pêcheurs, ainsi que de les soutenir, plusieurs projets ont vu le jour dans la région, portant notamment sur la mise en place de centres de distribution, un centre de réfrigération à Al Hoceima, ainsi que la distribution nouveaux filets de pêche résistants aux attaques des dauphins, a-t-il enchainé.

De son côté, le directeur régional de l'INRH, Mohammed Malouli Idrissi, a présenté le bilan des recherches sur les différents dommages causés par les dauphins, notamment les attaques des dauphins sur les filets de pêches qui les rendent inutilisables, notant que les pêcheurs, durant certaines périodes, subissent systématiquement des attaques sur leurs filets de pêche.

Après plusieurs recherches, l'INRH a opté pour un filet spécifique, capable de résister aux attaques des dauphins et d'une plus grande durabilité, ce qui permettra aux pêcheurs de continuer leurs activités sans risquer de perdre leur matériel, a-t-il précisé, relevant qu'en plus de l'utilisation de ces filets, d'autres solutions sont étudiées pour éviter les attaques.

La mer Méditerranée se caractérise par une abondance des espèces marines, comptant pour près de 7% de la faune marine mondiale et constituant un réservoir majeur de la biodiversité marine.