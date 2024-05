Sénégal: Les élèves de Birkelane sensibilisés aux métiers verts par l'ISEP de Mbacké

Birkelane (Kaffrine) — Les élèves du lycée de Birkelane, dans la région de Kaffrine, ont été sensibilisés, mercredi, aux métiers verts, par l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Mbacké, a constaté l'APS.

"Nous sommes là aujourd'hui, pour sensibiliser les élèves du lycée de Birkelane sur l'importance des instituts supérieurs d'enseignement professionnel (...) à travers l'Isep de Mbacké, premier modèle de campus vert au Sénégal", a expliqué Marthe Tatiana Diatta Diémé, conseillère technique au programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (PESEREE) du GIZ.

Elle estime que ces métiers verts permettent aux élèves de faire des choix de formation adaptés aux besoins du marché du travail et à leurs ressources personnelles, sociales, économiques et environnementales.

Elle précise que la modernisation du secteur de l'énergie inclut la promotion des énergies renouvelables, l'accès à l'électricité et l'efficacité énergétique.

"Dans le cadre de la coopération bilatérale sénégalo-allemande, dit-elle, le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement a financé le programme d'enseignement supérieur pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (...)".

%

Elle a indiqué que ce programme est "mis en oeuvre par la GIZ", l'agence de coopération allemande pour le développement. Il "a pour objectif principal d'améliorer la formation initiale et continue des experts dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au Sénégal, relativement à l'orientation vers l'emploi et à la promotion des compétences entrepreneuriales", a-t-elle précisé.

L'ISEP de Mbacké a entrepris une campagne nationale de communication sur les métiers verts, dont le lycée de Birkelane constitue l'une des étapes.

Dans cet établissement scolaire, la sensibilisation s'est déroulée en présence des élèves, du proviseur Joseph Napel, du censeur, Mamadou Faye et des enseignants.

Selon Marthe Tatiana Diatta Diémé, l'Isep de Mbacké compte quatre filières.

"Nous sommes venus avec des postes de travaux pratiques pour leur montrer la réalité de l'approche par les compétences, et j'encourage les élèves à épouser les nouveaux métiers verts", a-t-elle lancé.

Les ISEP ont pour mission d'attirer les titulaires du baccalauréat vers les formations supérieures professionnelles et techniques, de former des cadres, moyens ou cadre intermédiaires qualifiés, d'accompagner les diplômés et les apprenants dans leurs démarches de recherche d'emploi et d'insertion.CTS/ASG