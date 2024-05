Maroc: Année culturelle 'Qatar/Maroc 2024' - Inauguration de l'exposition 'Katara' des monnaies et timbres marocains

Doha — Une exposition de timbres et de monnaies du Maroc a été inaugurée, mercredi soir à Doha, à l'initiative de la Fondation publique pour le village culturel "Katara", en collaboration avec le Club du Qatar pour les amateurs des timbres et des pièces de monnaie relevant du ministère qatari de la culture, dans le cadre de l'année culturelle "Qatar-Maroc 2024".

La cérémonie d'inauguration a été marquée notamment par la présence de l'Ambassadeur du Maroc au Qatar, Mohamed Setri, le directeur général de la Fondation publique pour le village culturel "Katara", Khaled Ben Ibrahim Al-Sulaiti, et le directeur du Club du Qatar pour les amateurs des timbres et des pièces de monnaie, M. Hussein Rajab Al-Ismail, ainsi que plusieurs personnalités marocaines, qataries et arabes du monde de la culture, de l'art et des médias.

L'exposition, qui se poursuit jusqu'au 15 juin, comprend 158 tableaux rassemblant des collections précieuses de timbres et de monnaies du Maroc, couvrant diverses périodes de l'histoire du Royaume, depuis le protectorat jusqu'à l'époque actuelle.

Elle comprend aussi une collection de cartes postales illustrant des mosquées, des minarets, des rues et des monuments historiques de plusieurs villes marocaines.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de la Fondation publique pour le village culturel "Katara" a indiqué que l'exposition témoigne de la coopération séculaire entre le Maroc et Qatar, soulignant que sa fondation consacre plusieurs évènements et semaines au Maroc.

Et d'ajouter que l'organisation de cette exposition s'inscrit dans le cadre du renouvellement de la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, notamment culturel, sachant que la Fondation publique pour le village culturel "Katara" prévoit plusieurs évènements dans les prochaines semaines, dont l'organisation d'expositions communes avec des institutions du Maroc.

Pour sa part, le directeur du Club du Qatar pour les amateurs des timbres et des pièces de monnaie a précisé que l'exposition actuelle est constituée de pièces et de modèles exceptionnels, à la fois en termes de contenu, de formes et de couleurs, invitant les visiteurs qataris et d'ailleurs, notamment ceux venus d'autres pays arabes, à explorer ces trésors qui retracent certaines époques de l'histoire ancestrale du Maroc.

La Fondation du village culturel "Katara" au Qatar avait choisi le Maroc comme invité d'honneur de la 1ère édition du Prix Katara pour les manuscrits et les lieux archéologiques 2024, coïncidant avec l'Année culturelle Qatar-Maroc 2024.