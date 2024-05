Tunisie: Ligue des champions / (Ce samedi 18h00) au Caire finale retour Al Ahly-ESTunis - Cardoso étudie tous les scénarios !

Qu'il utilise Ben Hmida ou pas, Miguel Cardoso s'est préparé à tous les scénarios possibles avant même de prendre l'avion pour Le Caire.

La délégation "sang et or" est arrivée, hier, au Caire, où aura lieu ce samedi la finale retour de la Champions League. Une finale que le coach "sang et or" et ses joueurs ambitionnent de remporter dans la perspective de brandir le trophée de la Champions League.

Un titre qui échappe aux "Sang et Or" depuis 2019. Pour ce faire, il faudra sortir sa meilleure copie de la saison et se montrer plus entreprenant que lors de la manche aller à Tunis. Une finale aller lors de laquelle les "Sang et Or" n'étaient pas suffisamment agressifs dans leur jeu pour espérer remporter une victoire qui leur tendait pourtant les bras, en première mi-temps notamment. Compte tenu du nul vierge de l'aller, la manche retour demeure jouable. Il suffit de marquer un but et éviter d'encaisser, même si un résultat de parité positive est à l'avantage de l'Espérance.

Les mêmes au milieu et en attaque

Au Caire, il ne faut pas s'attendre à ce que Miguel Cardoso opère de notables changements dans son onze de départ. Au contraire, le technicien portugais alignera pratiquement les mêmes, au milieu et en attaque en particulier, à commencer par Houssem Tka, Roger Aholou, Ghailane Chaâlali, Yan Sasse, Houssem Ghacha et Rodrigo Rodrigues. Le changement, s'il y a lieu, toucherait le compartiment de la défense. Tout dépendra de l'évolution de l'état de santé de Mohamed Amine Ben Hmida, du voyage avec l'équipe au Caire et dont la participation se décidera au plus tard demain. Les examens médicaux qu'a effectués le joueur ont révélé qu'il n'y a pas de fracture à l'orteil. Une nouvelle rassurante, ce qui explique son déplacement avec l'équipe au Caire.

Ceci dit, le scénario idéal pour Miguel Cardoso serait que Ben Hmida soit opérationnel à 100%, ce samedi, en prévision de la finale retour. Cela n'a pas empêché le technicien portugais d' étudier tous les scénarios possibles. Dans ce cas de figure, on verra Memmiche dans les bois, Ben Ali ou Bouchniba sur la droite et le duo Tougaï-Meriah dans l'axe. Toutefois, un axe à trois, composé de Ben Ali, Tougaï et Meriah, est envisageable. Dans ce cas de figure, Bouchniba pourrait avancer d'un cran pour renforcer le premier rideau défensif, mais aussi pour contribuer à la transition rapide en phase offensive.