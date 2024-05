Tunisie: ESM - Maintenant ou jamais !

Kais Yaâcoubi et ses joueurs tablent sur une réaction pour éviter de s'enliser.

Les Miniers se trouvent dans une situation précaire avant ce match à domicile face à l'OB. Incapable de capitaliser sur leur marge de sécurité acquise précédemment, la dernière défaite à La Marsa a considérablement compliqué leur lutte d'éviter le purgatoire. Avec seulement trois points d'avance sur le premier relégable, l'enjeu de ce match est crucial avec l'impératif de gagner.

En cas de défaite ou de partage de points, conjugué à une victoire des banlieusards du nord, l'ESM risque de s'enliser dans le gouffre du tableau. Pour cet affrontement décisif, le staff technique a choisi de fidéliser le système 3-5-2, s'appuyant sur une défense solide avec l'intégration de Saddem Ben Aziza aux côtés de Ltifi et Salifou. Ce trio devra impérativement contenir les assauts béjaois et offrir une base solide pour construire des offensives. Sur les flancs, Mezhoud et Khalifa seront chargés de s'impliquer activement, apportant de la largeur et de la profondeur à l'équipe

Entrejeu équilibré

L'entrejeu, qui a été souvent sujet à des remaniements, sera meublé par Boudiene, Ben Ammar et Hajji, formant une triplette équilibrée et dynamique. Ce trio devra contrôler le tempo du match, récupérer les ballons et avorter les attaques adverses. Kaïs Yaâcoubi, conscient de la puissance offensive de l'adversaire même en déplacement, a décidé de ne pas prendre des risques inconsidérés.

En attaque, un duo inédit sera aligné, avec Chance associé à Ahmed Ouled Bahia, qui évoluera pour la première fois à ce poste. Fakhreddine Ouji, lui, reculera d'un cran pour soutenir le duo de pointe. Cette combinaison surprenante pourrait bien désarçonner la défense de l'OB et offrir les solutions nécessaires pour scorer. Le match face aux Cigognes représente une véritable épreuve de vérité pour le club minier.

Formation probable

Ben Cherifia- Mezhoud-Khalifa- Salifou-Ben Aziza-Ben Ammar-Boudiene- Hajji-Ouji-Chance-Ouled Bahia.