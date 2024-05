Tunisie: Saison estivale à Zarzis - Un début dramatique !

L'été vient de pointer son nez. En prélude, on s'engage à tout mettre en oeuvre et mobiliser tous les moyens matériels et humains nécessaires au bon démarrage de la saison. Tout en tenant compte des imprévus et des éventuels incidents survenus en cours de route.

Pour bien préparer la saison estivale, l'Agence de la protection du littoral (Apal), en collaboration avec les autorités régionales et la commune de la place, a entamé prématurément, cette année, une vaste campagne de propreté le long de la côte et notamment sur les plages de la corniche Sonia, Amira, Béni Ftéïel, Ras Marmour et Hassi jerbi.

Mobilisés, de grands engins ont tamisé le sable fin et ramassé des tonnes d'ordures. Ainsi, les préparatifs vont bon train avant l'arrivée massive des estivants. Bonne initiative.

Trouble-fête

Toutefois, un incident inattendu et tragique est survenu pour troubler cette fête lorsque trois jeunes collégiens de 12 ans se sont noyés, lundi 20 mai, à proximité de la caserne. L'un d'eux, qui sait apparemment nager, a lutté contre les vagues et s'en est sorti indemne. Les deux autres, qui ne sont pas originaires de Zarzis, ont malheureusement péri, noyés, au moment où la période des examens bat son plein.

Informés, les garde-côtes, la protection civile, les plongeurs sous-marins et l'Association «le pêcheur pour le développement et l'environnement» ont accouru vers le lieu du drame. Ils ont fait un ratissage en long et en large de toute la zone et ils ont fini par trouver les deux cadavres gisant au fond de la mer.

Autant nous partageons notre sentiment de compassion et de pitié avec les familles endeuillées et les amis de ces deux victimes, décédées à la fleur de l'âge, autant nous attirons l'attention des parents pour qu'ils suivent de près leur progéniture partout où ils vont, non seulement au moment de la saison des baignades. Sans omettre de les inciter à éviter les mauvaises fréquentations.