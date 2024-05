Cameroun: Célébration de l'Etat unitaire - Le MPC réussit le pari de la mobilisation à Banka

Sous la conduite de son président national et Maire de la commune de Banka, Joseph Clovis Nguéssieuk, des centaines de militants et sympathisants du Mouvement populaire pour le changement (Mpc) ont pris d'assaut la place des fêtes de cette localité le 20 mai dernier. Ils tenaient à manifester leur attachement à l'unité nationale et aux institutions Républicaines.

Tenace et Républicain dans l'âme, Joseph Clovis Nguéssieuk, maire de la commune de Banka et président national du Mouvement populaire pour le changement (Mpc) ne voulait pas manquer l'occasion de montrer à l'opinion nationale et internationale la force de mobilisation de ce parti qu'il implante depuis à peine un mois sur l'étendue du triangle national. Acteur d'une stratégie d'évolution en couche d'oignon ou de mobilisation en «araignée», ce leader qui vient d'entrer dans la quarantaine, s'est personnellement vêtu d'un boubou en blanc auréolé des couleurs de sa formation politique. En plus, pour la même occasion, il s'est fait confectionner une gandoura aux couleurs du Mpc et marquée par une broderie qui laisse entrevoit son ardeur de « Tisserant » engagé à mobiliser les jeunes pour impulser le développement de la commune de Banka et celui du Cameroun tout entier.

Un positionnement Républicain

Abhorrant les tenus du Mpc, des jeunes, des femmes, des hommes, venus tous les coins et recoins de la commune de Banka ont répondu à l'appel de « monsieur l'ingénieur en victoires » le lundi 20 mai 2024 à la place des fêtes de Banka. Au rythme de sonorités stridentes distillées par la fanfare du Mpc, ces militants politiques venus de Folentcha, Fongoli, Badoumga, Poango, Badoumven, Manila et autres ont défilé, sous les applaudissements nourris des populations. Une communauté de personnes qui croient que Joseph Clovis Nguéssieuk muni d'un courage qui sort de l'ordinaire et d'une vision pragmatique du développement peut impulser le changement désiré par de nombreux camerounais. Une logique partagée par de nombreux des adjoints au maire (Alphonse Wéssilessié et Ebenezer Epanda) et des conseillers municipaux et leaders jeunes de la commune de Banka. Il s'agit notamment de Fadeu Emakam, Sorelle Kamga, Arnold Tchokotcheu, Derrick Abolo.

%

C'est ainsi que les assemblées communales du Mpc à Kekem, à Bafang, à Bandja, à Dschang et dans les autres communes du Cameroun se sont mobilisés pour faire voir les couleurs de cette chapelle politique lors de la célébration de l'état unitaire, le 20 mai dernier, dans leur localité respective. Suite à cette adhésion aux options du Mpc, Joseph Clovis Nguéssieuk a adressé une correspondance à tous les militants et sympathisants de cette formation politique. Il salue leur implication pour cette présence significative sur la place publique et les exhorte à œuvrer pour la poursuite de l'implantation de cette formation politique. Et la mise sur pied des stratégies pour la transformation sociale en respectant, dans une dynamique de développement participatif, les institutions républicaines, les valeurs traditionnelles et séculaires qui constituent le socle de la démocratie et de la bonne gouvernance.