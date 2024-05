Sénégal: Activité économique interne - La DPEE note un léger repli de 0,02% en mars 2024

L'activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) s'est, légèrement, repliée de 0,02%, en rythme mensuel, au mois de mars 2024, en liaison avec la baisse de l'activité du secteur tertiaire (-6,9%).

Toutefois, ce repli a été, partiellement, atténué par les performances des secteurs primaire (+9,8%) et secondaire (+6,9%) et des taxes sur biens et services (+12,3%).

Sur un an, l'activité économique a reculé de 3,8% au mois de mars 2024, sous l'effet de la contraction du secondaire (-10,4%) et des recouvrements des taxes sur biens et services (-6,2%).

Pour sa part, la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne ces chiffres, fait savoir que le secteur primaire s'est renforcé de 2,6%, sur la période.