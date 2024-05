Madagascar: Humanitaire - 15 millions USD des Etats-Unis pour soutenir plus de 535 000 personnes impactées par le cyclone Gamane

Le cyclone Gamane a durement frappé la partie Nord de Madagascar où plus de 46 000 personnes sinistrées ont été recensées, tandis que les impacts du passage de ce cyclone concernent plus de dix fois plus de personnes dans le Nord et le Nord-Est.

Plus de 535 000 personnes seront les bénéficiaires des retombées d'un financement de 15 millions de dollars, octroyé par les Etats-Unis pour répondre aux besoins des populations touchées par le cyclone Gamane à Madagascar au mois de mars 2024. Un financement du gouvernement américain à travers le Bureau d'assistance humanitaire de l'USAID, et qui sera réparti à plusieurs programmes mis en oeuvre dans le domaine humanitaire à Madagascar.

PAM et FAO

Ainsi, une partie de ce financement, à hauteur de 3 millions de dollars, dans le cadre d'une collaboration entre l'USAID et le World Food Programme (Programme Alimentaire Mondial, PAM) permettra de fournir une assistance alimentaire et prévenir la malnutrition aiguë modérée. De même, la Représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Madagascar, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles, a reçu 2 millions de dollars pour fournir une assistance alimentaire et rétablir les moyens de subsistance dans les zones touchées par le cyclone Gamane dans le Nord de Madagascar.

UNICEF, PAM et Médecins du Monde

Par ailleurs, sur les 15 millions de dollars d'aide humanitaire américaine, 5 millions de dollars permettront au PAM de fournir une assistance alimentaire et de mener des activités de prévention de la malnutrition aiguë modérée, pour soutenir les districts touchés par l'insécurité alimentaire dans le Sud-Est de Madagascar. De même, l'UNICEF, qui a reçu 3,7 millions de dollars, fournira également dans le Sud-Est du pays, un soutien et des services nutritionnels aux populations. Et enfin, Médecins du Monde, avec 1,3 millions de dollars reçus, fournira des services nutritionnels et de santé.