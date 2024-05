Ile Maurice: Un septuagénaire abuse d'une trentenaire et la séquestre

Une femme de 31 ans est dans tous ses états. Un septuagénaire qu'elle connaît lui a fait croire qu'il avait besoin de ses services pour faire son ménage avant d'abuser d'elle et la séquestrer.

Cela s'est produit lundi. La trentenaire s'est sauvée et a tout raconté à un proche qui l'a conduite au poste de police de Quatre-Bornes. Le même jour, les policiers ont procédé à l'arrestation du septuagénaire et il a été placé en détention. Il a comparu en cour, mercredi, sous une accusation d'abus sexuel.

La jeune femme raconte que le septuagénaire, qui habite La Source, l'a approchée pour lui demander de venir faire le ménage chez lui pour Rs 1 000. La trentenaire a accepté et une fois chez le vieil homme, il a refermé la porte à clé derrière elle et a consommé des boissons alcoolisées pendant qu'elle nettoyait la maison. Elle affirme avoir vu le septuagénaire avaler une pilule bleue mais elle n'était pas consciente de ses intentions. Au bout de quelques minutes, le septuagénaire l'a empoignée et a abusé d'elle. Il l'a aussi forcée à lui faire une fellation. Une fois ses désirs assouvis, le vieil homme l'a enfermée dans les toilettes. Elle dit avoir eu la peur de sa vie.

Elle y a passé la nuit nue dans les toilettes et c'est aux alentours de 5 h 30, le lendemain, que le pervers a ouvert la porte et l'a autorisée à sortir. Elle s'est rhabillée en toute hâte avant de s'enfuir. Elle a couru jusqu'au domicile de son beau-frère et lui a tout dévoilé. Après avoir porté plainte à la police, elle a été examinée par le médecin légiste. La robe qu'elle portait, le jour de l'agression, a également été saisie pour les besoins de l'enquête.