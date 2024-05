Ile Maurice: Le projet de loi voté alors que le MV Wakashio reste au coeur des débats

Le Merchant Shipping (Liability and Compensation for Oil Pollution Damage) Bill a été voté avec amendements, mardi, à l'Assemblée nationale. Présenté par le ministre de la Pêche, Sudheer Maudhoo, ce projet de loi vise à définir les responsabilités et les indemnités par rapport aux dommages causés par la pollution par hydrocarbures.

De nombreux commentaires ont été émis à propos de ce projet de loi. Du côté du gouvernement, tous ont reconnu son importance, surtout pour aider ceux qui pourraient être affectés par d'éventuels naufrages de bateaux. Selon le ministre Bobby Hurreeram, le progrès et le développement sont dans les gènes du Mouvement socialiste militant. Il a ajouté qu'après le naufrage du vraquier MV Wakashio, le gouvernement a rapidement réagi pour venir en aide à tous les habitants des régions touchées.

Le ministre Avinash Teeluck a appuyé cette position, soulignant que le gouvernement oeuvre en faveur de l'énergie verte et qu'il est impératif de protéger la zone exclusive de la pollution provenant des pétroliers. La ministre Dorine Chukowry partage également ce sentiment. Buisson Léopold, quant à lui, a insisté sur la nécessité d'une législation stricte à l'égard des propriétaires de navires. De plus, Kavy Ramano n'a pas hésité à critiquer les membres de l'opposition, en particulier ceux du Mouvement militant mauricien. Selon lui, ce projet de loi est en accord avec celui sur l'environnement, présenté la semaine dernière.

Cependant, pour les députés de l'opposition, plusieurs questions demeurent en suspens quant à l'introduction de cette nouvelle loi. Fabrice David a évoqué un autre cas de navire échoué sur les côtes mauriciennes en 2016, causant des dégâts dans le sud du pays, notamment au Bouchon. Il souligne que ces déversements mettent en péril l'ensemble de l'écosystème mauricien, affectant les poissons, les mangroves et les coraux.

Il s'interroge également sur plusieurs points concernant l'affaire du MV Wakashio, notamment sur l'indemnisation, qui est toujours en cours. La députée Arianne Navarre-Marie a exprimé des pensées similaires, revenant sur le triste jour où l'huile du vraquier s'est répandue dans le lagon du sud-est. Elle a critiqué le gouvernement pour ce qu'elle qualifie de «nonchalance et incompétence des autorités» face à ce drame. Elle a également évoqué la perte humaine résultant du naufrage du remorqueur Sir Gaëtan à Poudre-d'Or.

Khushal Lobine a, pour sa part, estimé que ce projet de loi ne couvre pas des situations telles que celle survenue avec le MV Wakashio. Reza Uteem a aussi vivement critiqué le gouvernement pour n'avoir pas réagi promptement après l'échouement de ce vraquier, ce qui a conduit au désastre, entre autres conséquences.

En tout cas, bien que ce projet de loi ait été voté avec des amendements, le ministre Maudhoo promet d'être plus vigilant et plus sévère dans son application, en particulier à l'égard des propriétaires de navires transportant des hydrocarbures.