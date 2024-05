Ile Maurice: Oushna Sookeea a vu Kanakiah se diriger vers le terminus à Réduit

L'enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakiah ne suscite pas autant d'intérêt de la part du public. En effet, la salle d'audience de la cour de district de Souillac était clairsemée, hier.

Aucun proche du mort n'était présent. Une enquête judiciaire déjà triste, qui l'est encore plus, par un manque de sympathie. Pourtant, les proches à qui nous avions parlé étaient convaincus que Pravin Kanakiah ne s'était pas suicidé.

La séance d'hier a été marquée par le témoignage d'une ex-collègue du défunt, Oushna Sookeea, Management Support Officer, qui a raconté qu'elle avait, tout comme le sergent Tapsee, entrevu Pravin Kanakiah à Réduit, le matin du 10 décembre 2020 vers 8h45. Il s'en allait à pied et se dirigeait vers le terminus au lieu de se rendre au bureau du ministère de la Santé.

Oushna Sookeea est une des dernières personnes à avoir vu Pravin Kanakiah vivant. Elle répondait aux questions de l'avocat du Directeur des poursuites publiques, Me Damodar Bissessur. Elle a aussi expliqué qu'elle partageait, avec trois autres fonctionnaires, le même bureau que le défunt et que celui-ci était quelqu'un de très cool, de jamais stressé, qu'il était amical avec tout le monde et très discipliné dans son travail qu'il maîtrisait bien.

Oushna Sookeea a affirmé aussi que Pravin Kanakiah allait être muté en janvier 2021 mais que ce transfert avait été gelé à la demande de leur chef hiérarchique. Elle a aussi expliqué que ce n'était pas dans les habitudes de Pravin Kanakiah de s'absenter du travail et que lorsqu'elle a demandé à quelqu'un, dont elle n'a pas révélé l'identité, d'entrer en contact avec lui par téléphone durant la journée, il n'avait pas répondu.

%

À Me Rama Valayden, Oushna Sookeea a déclaré ne pas être au courant si Pravin Kanakiah avait reçu l'ordre de revoir certaines procédures, ni s'il y avait un souci à propos d'une commande de produits sanitaires pour le Casino de Maurice. Tout comme elle a dit ignorer s'il avait fait part de certains problèmes à son chef Abdool Karrim Soobratty avec lequel il entretenait de très bonnes relations. Oushna Sookeea a affirmé ne pas être au courant non plus si Pravin Kanakiah avait reçu un appel urgent sur son portable d'une haute personnalité, la veille de sa disparition. Elle a cependant fait comprendre que la police ne s'est pas intéressée aux documents de travail de Pravin Kanakiah.

Le témoignage de l'ex-policier de la Major Crime Investigation Team, Siva Govinden, a été un peu plus clair. Il reconnaît avoir récupéré le sac à dos de Pravin Kanakiah, 19 jours après la disparition de ce dernier, et qu'il était vide. Il a déposé des DVD qui contiennent les images prises, le 10 décembre 2020, au domicile des Kanakiah, à Réduit et à GrisGris. Les vidéos seront visionnées, le 3 juin. Après le témoignage du premier civil, l'enquête judiciaire prend une autre tournure.