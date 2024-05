Ile Maurice: Des accords régionaux controversés au coeur de la suspension de Recoura

La suspension du Chief Commercial Officer (CCO) de MK, Laurent Recoura, découle effectivement des efforts de la compagnie aérienne pour le lancement d'IndiGo à Maurice et des partenariats envisagés avec d'autres compagnies aériennes régionales.

Ces démarches ont créé un contexte où la confidentialité des informations et la sensibilité des négociations controversées sont cruciales pour la direction. Les motifs avancés pour justifier la suspension de Laurent Recoura concernent la divulgation d'informations confidentielles à des tiers à propos des autres compagnies aériennes régionales, impliquées dans ce projet, notamment Ethiopian Airlines, ainsi que la communication de détails sur la réorganisation interne du département commercial de la compagnie. Laurent Recoura a été convoqué devant un comité disciplinaire, le 12 juin, pour répondre à ces allégations.

Par ailleurs, selon certaines sources, le Chief Executive Officer Charles Cartier aurait déjà demandé à Ziyaad Parthasee de remplacer Laurent Recoura. Il se pourrait qu'Airmate lui accorde un congé sans solde et qu'il travaille pour les deux entités en même temps. Les échanges de Laurent Recoura avec des représentants impliqués dans ce dossier, dont un représentant d'Airbus et un proche du gouvernement dans le cadre de ses fonctions, ont été mis en cause.

Un potentiel accord multilatéral avec la compagnie indienne IndiGo suscite déjà des inquiétudes parmi les employés d'Air Mauritius, qui craignent que les accords liés à ce projet et les «grosses commissions» qui y seraient associées, ne sonnent le glas pour la compagnie. Cet accord semble désavantager MK et ses employés, avec seulement une compagnie aérienne mauricienne face à plusieurs grandes compagnies étrangères, notamment des transporteurs comme Emirates, Saudia et Turkish Airlines, qui drainent déjà une partie importante du trafic entre l'Inde et Maurice via leurs hubs. La présence de trois compagnies opérant sur une route aérienne relativement petite comme celle reliant Maurice à l'Inde soulève des questions. Si l'accord est conclu, IndiGo pourrait débuter ses opérations sur Maurice dès septembre 2024.

Il nous revient aussi que le président de MK, Marday Venkatasamy, est actuellement à Nairobi dans le cadre de négociations pour un partenariat avec les lignes aériennes régionales africaines. Il est à noter qu'en 2020, lorsqu'Air Mauritius était en administration volontaire, les tentatives du gouvernement mauricien pour relancer les affaires avec Ethiopian Airlines, que ce soit par le biais d'un partenariat ou d'une coentreprise, avaient suscité des controverses. Ces discussions visaient notamment à permettre à Ethiopian Airlines d'utiliser l'aéroport SSR à Maurice.

Si cet accord est conclu, cela pourrait potentiellement avoir des répercussions sur Air Mauritius. Ethiopian Airlines, en tant que principale compagnie aérienne d'Afrique avec une flotte de 112 avions, porte un intérêt particulier à Maurice. Les enjeux autour de cet accord et de la concurrence pour établir Maurice comme un carrefour aérien régional sont donc au coeur des préoccupations des employés. On considère que l'arrivée d'Ethiopian Airlines et d'autres lignes régionales pourrait causer bien des dégâts à MK car c'est la destination Afrique, sur laquelle Air Mauritius mise beaucoup pour son développement.