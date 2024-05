Ile Maurice: Polémique autour de la nomination du nouveau Registrar

La récente nomination du nouveau Registrar au Nursing Council fait polémique parmi des fonctionnaires de la Santé. Lors du comité général, le vendredi 17 mai, le résultat d'un panel de sélection, composé d'un ancien employé des ressources humaines au ministère de la Santé et de deux membres du Nursing Council Board, a été approuvé, malgré des questions persistantes sur le processus de sélection.

Des fonctionnaires soulignent que selon les critères, le candidat retenu devrait posséder au minimum un Diploma in Management or any acceptable Nursing Administration/ Health Service Management diploma. Parmi les cinq candidats ayant répondu à l'appel, trois étaient titulaires de diplômes supérieurs, dont deux possédant un Master en Health Services Management tandis que le troisième détenait un Bachelor of science (Hons) en Nursing, ainsi que plusieurs diplômes post-universitaires en gestion hospitalière et en gestion des ressources humaines.

Cependant, la controverse a surgi avec deux autres candidats qui, selon un membre du Nursing Council Board, ne possédaient qu'un Hospital Nursing Administration Certificate, obtenu à l'issue d'un cours de trois mois et à temps partiel. Cette qualification ne correspondait pas aux critères énoncés dans le Human Resource Management Manual du ministère de la Fonction publique et des réformes administratives, ce qui, selon eux, aurait dû disqualifier ces candidats dès le départ.

Le processus de sélection est remis en question quant à l'interprétation des qualifications requises, notamment par rapport à l'équivalence des certificats. Le Nursing Council, insistent les fonctionnaires, en tant qu'organisme de réglementation, se doit de maintenir des normes élevées et de préserver l'intérêt public en toutes circonstances. Ils déplorent que des décisions controversées aient été prises.

Enfin de compte, le candidat ayant reçu le plus de points et nommé au poste de Registrar serait celui possédant un certificat de Nursing Hospital Administration tandis que le candidat le plus qualifié et expérimenté, dit-on, s'est classé second. «La décision contestée risque de nuire à la réputation du Nursing Council et de la profession dans son ensemble», disent ces fonctionnaires.