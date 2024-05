Gabon: Cérémonie de signature du programme Pays pour la promotion du travail décent (PPTD2024-2027)

Le Vice-Premier Ministre en charge de la Planification et de la Prospective, Alexandre Barro Chambrier, a présidé ce 22 mai 2024 la cérémonie de signature du Programme Pays pour la promotion du Travail Décent (PPTD 2024-2027) conduit par le Ministre du Travail et de la Lutte contre le chômage, Adrien Nguema Mba.

Une cérémonie marquée par les allocutions de Messieurs Etienne Lambert Boudzanga - Représentant des Travailleurs --, Jean Pierre Tchoua - Représentant des Employeurs - ; de Mesdames Savina Ammassari et Fanfan Rwanyindo Kayirangwa, en leurs qualités respectives de Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies et Sous-Directrice Générale du Bureau International du Travail, Directrice pour la Région Afrique.

« Je suis honoré de représenter le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition. Le "Travail Décent ", tel que défini par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), est au coeur des préoccupations prioritaires du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema.

A travers cette Convention, le Gouvernement s'engage à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans notre pays ; promouvoir des salaires décents ; encourager les formations professionnalisantes et l'employabilité des jeunes ; renforcer le dialogue social et lutter contre le travail informel et précaire », a déclaré Alexandre Barro Chambrier.

En remerciant le BIT pour son expertise et soutien indéfectible, le Vice-Premier Ministre a également salué l'implication et la contribution des acteurs nationaux, des organisations syndicales et des employeurs en faveur du PPTD.

Pour rappel, le « Travail Décent » a été reconnu comme moyen universel de lutte contre la pauvreté en intégrant les Objectifs du Développement Durable (ODD) ; notamment l'ODD 8 qui vise à « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ».

Communication gouvernementale