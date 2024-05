Niger: À l'occasion de la 12ème journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale, le pays mobilise les acteurs de la lutte contre cette pathologie

communiqué de presse

Maradi, Niger - 23 mai 2024 - A l'occasion de la 12ème Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale (JIEFO) célébrée le 23 mai de chaque année, le gouvernement du Niger, avec l'appui de UNFPA Niger et de partenaires locaux et internationaux, réaffirme son engagement à lutter contre cette pathologie dévastatrice qui affecte le bien-être et la vie de milliers de femmes et de filles à travers plusieurs activités de sensibilisation et d'action.

Une femme malade de la fistule en atteinte d'intervention chirurgicale

Cette année, la JIEFO est placée sous le thème : "Rompre le cycle, prévenir la fistule dans le monde entier". Ce thème met l'accent sur l'importance cruciale de la prévention de la fistule en comblant les lacunes dans les soins de santé et la société. La fistule obstétricale survient lors d'un accouchement prolongé et obstrué, et sans accès à des soins médicaux adéquats. Elle provoque des fuites d'urine ou de selles, entraînant des problèmes de santé chroniques, une stigmatisation sociale et une exclusion.

Au Niger, on estime à 750 le nombre de nouveaux cas de fistule obstétricale par an. Cependant, environ 400 d'entre eux seulement parviennent dans les formations sanitaires pour une prise en charge précoce et efficace. En vue de sensibiliser les autorités administratives, coutumières et religieuses, la société civile et les acteurs et partenaires de la santé à la situation de la fistule dans le pays, le gouvernement nigérien a institué une célébration tournante de cette journée internationale dans chaque région. Cette année, la célébration se déroulera dans la région de Maradi qui a enregistré 73 cas de fistule en 2023.

Dans le cadre de la célébration de la JIEFO 2024, le Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS) organise un atelier régional de vulgarisation et de plaidoyer de la stratégie nationale 2022-2026 de lutte contre les fistules génitales féminines, le prolapsus génital et les incontinences.

Après l'atelier, une formation des agents et de santé de cinq jours suivie d'un camp de chirurgie des cas complexes de fistule de six jours seront organisés au Centre de Santé Mère-Enfant de Maradi. Une cinquantaine de femmes bénéficieront d'une réparation chirurgicale. UNFPA Niger accompagne le gouvernement dans l'organisation de ces activités et dans sa volonté de mettre fin à cette pathologie afin de garantir ainsi la santé et le bien-être des femmes et des filles nigériennes.

Réinsertion économique des femmes guéries de la fistule obstétricale

A travers ces activités, le gouvernement réaffirme son engagement à éliminer la fistule obstétricale qui demeure un problème de santé publique. La lutte contre cette pathologie nécessite une mobilisation collective aux niveaux local, régional et national. La nouvelle stratégie nationale 2022-2026 fournit un cadre d'action ambitieux pour prévenir de nouveaux cas, prendre en charge les femmes souffrant de fistule, et réhabiliter les victimes. De 2003 à ce jour, 8709 femmes victimes de la fistule obstétrique ont été traitées avec succès dont 5 559 ont bénéficié d'une réinsertion socio-économique.