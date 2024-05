Tunisie: Médias et technologies - Appel à un bon usage de l'IA en conformité avec la déontologie journalistique (Conférence internationale de la TAP)

TUNIS — Les participants à la conférence internationale sur "le rôle des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle (IA) dans le développement des contenus journalistiques des agences de presse" organisée jeudi au siège de l'ASBU (Union de radiodiffusion des Etats arabes) à Tunis à l'initiative de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP) ont souligné à l'unanimité l'importance des technologies modernes et de l'intelligence artificielle dans le développement des contenus médiatiques et journalistiques.

Ils ont, toutefois, souligné la nécessité de garantir un bon usage de ces technologies en conformité avec la déontologie journalistique.

S'exprimant à l'ouverture de la conférence, le président directeur général de l'Agence Tunis Afrique Presse, Najeh Missaoui, a souligné l'importance de l'utilisation des technologies modernes et de l'intelligence artificielle dans le développement des contenus médiatiques tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

Dans ce contexte, il a signalé que des études scientifiques ont confirmé le rôle essentiel des technologies modernes dans le développement et la diversification de la production journalistique comme les Podcast et les vodcast et la contribution de l'IA dans l'accélération du traitement des données, la traduction et la production des contenus audiovisuels d'information.

"Consciente de l'ampleur des évolutions mondiales, la TAP a, en effet, choisi le thème du "rôle des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle (IA) dans le développement des contenus journalistiques des agences de presse" pour analyser et discuter des bons usages de l'IA au sein des rédactions des agences de presse et leur rôle dans l'amélioration de la production journalistique", a souligné le PDG de la TAP.

Missaoui a ajouté que cette conférence internationale vise aussi à échanger les expériences et à connaitre l'apport des innovations technologiques sur le journalisme d'agence.

Il a, en outre, signalé que cette conférence fait suite à une première conférence internationale organisée par la TAP en novembre dernier sur le traitement médiatique des questions migratoires en méditerranée avec la présence de 12 agences de presse méditerranées.

"Aujourd'hui c'est la deuxième conférence internationale organisée par la TAP dans le cadre de la présidence de l'l'Alliance des agences de presse méditerranéennes "AMAN" (Mai 2023-Mai 2024) et c'est le couronnement de ce mandat avant de céder la présidence à l'agence de presse italienne "ANSA" au mois de juin prochain", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence de presse algérienne (APS), Samir Kaid, a mis en exergue, dans son discours, via Zoom, l'importance de cette conférence notamment en cette période marquée par les développements technologiques soulignant que l'IA offre de grandes opportunités aux journalistes pour renforcer leurs capacités et développer des contenus médiatiques plus fiables et crédibles.

Il a estimé que la conjoncture actuelle exige une réflexion approfondie sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les différents médias appelant à la nécessité de faire preuve de responsabilité afin de développer des contenus innovants tout en respectant la déontologie.

De son côté, Khouloud Assaf, rédactrice en chef à l'Agence de presse palestinienne "WAFA", a souligné dans son intervention, via Zoom, l'importance des technologies modernes dans le développement des contenus médiatiques et la garantie de la diffusion d'informations précises et fiables en temps opportun.

Dans ce cadre, elle a cité les tentatives de désinformation diffusées par les médias de l'occupation israélienne, notamment depuis le début de l'agression sur la bande de Gaza le 7 octobre dernier, qui a fait de nombreux morts et blessés.

Selon l'intervenante, l'entité sioniste a placé les journalistes et leurs familles dans le collimateur. "À ce jour, quelque 140 journalistes ont été tués, de nombreux autres blessés et plus de 100 journalistes arrêtés outre la suspension des communications et la fermeture des bureaux de presse", a-t-elle dit.

Elle a également souligné le rôle crucial que la technologie a joué et continue de jouer dans la couverture des événements à Gaza, notamment à travers les vidéos publiées par des journalistes ou des citoyens pour documenter les souffrances des Palestiniens, diffusées largement sur les réseaux sociaux.

"Cela a bien contribué à dévoiler les pratiques ignobles de l'occupation israélienne envers les civils palestiniens et leurs familles", a-t-elle ajouté.

De son côté, Saïd Ben Kraiem, directeur général du Centre africain de perfectionnement des journalistes (CAPJC), a salué la coopération entre le centre et diverses institutions médiatiques, en particulier avec l'Agence Tunis Afrique Presse.

Il a souligné l'importance du thème de la conférence qui met en lumière le rôle des technologies modernes et de l'intelligence artificielle dans le développement des contenus journalistiques des agences de presse.

Il a estimé que la révolution technologique et l'invasion de l'internet dans différents domaines, y compris celui des médias, posent de grands défis au monde.

A cette occasion, le responsable a présenté la plateforme "Digital Lab" du CAPJC créée en 2015 au service des médias pour développer des initiatives digitales dans les médias partenaires et implémentés de façon participative avec le CAPJC et ses partenaires internationaux.

"Il s'agit d'un incubateur de projets impliquant les médias, les universités, les Startups et les partenaires du CAPJC", a-t-il ajouté.

Ben Kraiem a souligné que le Digital Lab a pour objectifs de préparer les journalistes et communicateurs aux évolutions digitales dans le secteur des médias et de l'information, à développer les capacités organisationnelles des médias tunisiens à l'innovation et de faire du CAPJC une institution au service d'une industrie médiatique professionnelle et innovante.

Selon la même source, le partenariat inédit avec les universités et les start-up tunisiennes permettra de former des spécialistes en multimédia au projet de l'industrie des médias et de connecter les médias aux universités et aux startups technologiques

Par ailleurs, dans son intervention, Farah Barika Ktata, présidente de l'association tunisienne pour l'intelligence artificielle (ATIA) a souligné que les progrès fulgurants des outils d'intelligence artificielle (IA) dites « génératives » changent la donne pour les médias et les producteurs de contenus numériques.

"Aujourd'hui, tout le monde peut accéder à des outils en ligne pour produire du texte, des articles de synthèse, des images d'illustration, voire des vidéos. Toutefois, ces logiciels posent de nombreuses questions en matière de lutte contre la désinformation, des biais issus des données utilisées pour entraîner les modèles d'IA ou encore de respect du droit d'auteur", a-t-elle indiqué.

Selon Farah Barika Ktata, l'un des premiers enjeux est alors de fixer un contexte d'utilisation des IA à travers une charte ou un code de conduite.

Organisée à l'initiative de l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), dans le cadre de sa présidence de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes "AMAN", cette conférence réunit des responsables des agences de presse méditerranéennes, dont le secrétaire général de "AMAN", George Penintaex, ainsi que des représentants des bureaux des agences de presse accréditées en Tunisie et membres de l'AMAN, en plus d'experts et de spécialistes dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Plusieurs thèmes figurent à l'ordre du jour de la conférence comme "les défis éthiques et juridiques de l'utilisation de l'IA dans les agences de presse", "les technologies modernes au service des contenus médiatiques de qualité", "comment informer à l'ère de l'IA pour les agences de presse", "IA et journalisme", "le rôle de l'IA dans le développement du travail dans les desk de la rédaction", "l'expérience de l'ANSA dans l'intégration de la technologie moderne", "l'utilisation de l'IA dans la production de contenus audiovisuels", "éthique du rôle de l'IA service de l'agence de presse", et "l'expérience de l'agence TAP dans l'utilisation des technologies et des systèmes d'information modernes"