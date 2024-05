Congo-Brazzaville: Douane congolaise - Suspension de la grève des transitaires

La coalition des opérateurs économiques du Congo a décidé, le 22 mai, de suspendre la grève après la rencontre avec le directeur général des Douanes et des droits indirects, Guénolé Mbongo Koumou. Les transitaires protestent contre le maintien en détention de certains de leurs collègues et la fermeture de trente-sept maisons de transit.

La mesure d'apaisement fait suite aux négociations entamées avec la direction générale des douanes et des droits indirects. Cette décision de suspension de la grève à effet immédiat est entrée en vigueur dès son adoption par l'assemblée générale extraordinaire de la coalition des opérateurs économiques. Elle vise à permettre à la direction générale des douanes et la coalition des opérateurs économiques « de mieux négocier les conclusions dans les plus brefs délais », selon l'assemblée générale des transitaires.

La délégation de la Coalition des opérateurs économiques du Congo et le délégué des transitaires ont exposé leurs demandes lors de la rencontre, le 21 mai à Brazzaville, avec le directeur général des douanes. Ils ont réclamé la libération des neuf transitaires encore en détention et le retrait de la mesure de blocage des trente-sept maisons de transit accusées d'évasion fiscale due au non-paiement des droits de douane. Le retrait de ces sanctions administratives et la libération des personnes détenues devraient permettre aux transitaires de régler leurs contentieux et de faire face aux charges sociales et locatives sans cesse croissantes.

Le vice-président de la coalition, Chrysostome Mbemba Samba, s'est réjoui de l'implication personnelle du directeur général des douanes dans les négociations qui ont abouti à la suspension du mot d'ordre de grève des transitaires. Le directeur général Guénolé Mbongo Koumou s'est engagé, par ailleurs, à convoquer le comité de concertation douanes-secteur privé dans l'optique de recueillir les avis qui seront soumis à la hiérarchie en vue de trouver des solutions aux demandes de la coalition des opérateurs économiques du Congo.

Depuis quelque temps, la direction générale des douanes et des droits indirects multiplie des initiatives pour tenter d'apaiser les relations avec ses partenaires, comme c'est le cas la semaine dernière avec la nouvelle équipe dirigeante du Syndicat des douanes du Congo(Sydoc). Les deux parties prônent le dialogue social après plusieurs mois de tension au sein du Sydoc tendant à affecter la performance de l'administration douanière.

La direction générale des douanes et ses partenaires entendent oeuvrer pour la meilleure collecte des recettes douanières estimées cette année à 500 milliards FCFA. Pour atteindre de meilleures performances en matière de gouvernance économique et financière, le ministère de tutelle a défini comme défis la mobilisation des ressources permettant de financer le Plan national de développement 2022-2026 et le fonctionnement de l'Etat ; l'accélération de la diversification de l'économie nationale ; la réduction de la dette ainsi que la viabilisation ; l'exécution du programme conclu avec le Fonds monétaire international au titre de la Facilité élargie de crédit 2022-2024...