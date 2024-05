Algérie: L'UFDS salue la rencontre du président de la République avec les chefs des partis politiques

ALGER — L'Union des forces démocratiques et sociales (UFDS) a salué, mercredi dans un communiqué, la rencontre du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, mardi, avec les chefs des partis politiques représentés dans les assemblées nationales et locales élues, estimant qu'elle reflétait la vision du président de la République quant au rôle pivot des partis.

Pour l'UFDS, cette rencontre qui constitue "une tradition louable", était "de bonne augure pour la classe politique, ainsi que pour toutes les forces vives dans le pays, qui croient en la nécessité de resserrer les rangs et d'immuniser le front, en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à la vie politique".

Après avoir salué "l'initiative du président de la République et sa vision judicieuse qui croit en la place des institutions partisanes et en leur rôle primordial dans la socialisation politique et l'organisation sociale", l'UFDS a réitéré "sa conviction ancrée que de telles rencontres directes se veulent une démarche à même de contribuer au rétablissement de la confiance au sein de l'espace politique, et ce en associant tous les nationalistes qui croient que la solidité du front interne, requiert l'activation du rôle de la classe politique et des acteurs de la société civile, et une interaction positive entre les différentes forces croyant en un avenir prometteur pour l'Algérie et les Algériens".

L'UFDS a formé le voeu que de "telles rencontres se renouvellent et s'étendent pour englober tous les acteurs de la vie politique et associative, en consécration de la politique de dialogue, de communication et d'ouverture adoptée par les institutions de la République".

La même formation politique a en outre appelé l'ensemble des partenaires de la vie politique, à être "à la hauteur des enjeux auxquels se prépare l'Algérie et à se dresser contre tous les plans hostiles qui sont ourdis contre la Patrie, sa sécurité et même contre la cohésion de son tissu".