Algérie: Communiqué du Conseil des ministres

document

ALGER — Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, mercredi, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif aux assurances et à des exposés se rapportant à plusieurs secteurs, indique un communiqué du Conseil, dont voici le traduction APS:

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif aux assurances et à des exposés dont le suivi de l'état d'avancement des projets de ligne ferroviaire minière Béchar-Tindouf-Gara Djebilet et de la ligne Bled El Hadba-Oued Kebrit-Port de Annaba et des projets de réalisation de silos de stockage de céréales, outre les préparatifs de la saison estivale et les dispositions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger.

Après l'ouverture de la réunion par Monsieur le président de la République et l'exposé du Premier ministre sur le bilan d'activité du Gouvernement pour les deux dernières semaines, suivi des interventions de Messieurs les ministres sur les projets de lois et les exposés inscrits à l'ordre du jour, Monsieur le président de la République a donné les instructions et directives suivantes :

%

Premièrement: Concernant le projet de loi relatif aux assurances

- Report, pour réexamen, du projet de loi, en vue d'une une organisation plus précise conformément aux hautes instructions données par Monsieur le Président, comme suit:

- Monsieur le Président a affirmé que le domaine des assurances était étroitement lié à la souveraineté nationale et le projet de loi devrait être exempt de lacunes pour éviter les méthodes utilisées par le passé au détriment du trésor public.

- Contrôler en permanence et périodiquement l'activité des sociétés d'assurances.

- Accorder la plus grande importance aux services et non à la collecte de fonds par les méthodes faciles et le gain rapide.

- Elargir les domaines d'assurances pour inclure d'autres spécialités.

- Le projet de loi devrait inclure une exigence de résidence sur le sol algérien pour les propriétaires de sociétés d'assurances.

Deuxièmement: Concernant les préparatifs de la saison estivale 2024 et les

dispositions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger:

- Installation d'une Commission nationale de facilitation des investissements dans de nouvelles structures touristiques, notamment dans les régions côtières qui connaissent un manque en la matière et qui disposent d'atouts touristiques naturels.

- Monsieur le Président a ordonné de réviser les prix pour qu'ils soient à la portée des familles algériennes, pour promouvoir le tourisme intérieur.

- Monsieur le Président a ordonné l'application rigoureuse de la loi à l'encontre de toute forme de courtage saisonnier au niveau des plages, outre la consécration du respect absolu du principe de gratuité des plages le long du littoral algérien.

Troisièmement: Concernant l'état d'avancement du projet de la mine de Gara Djebilet et de la ligne ferroviaire minière (Béchar-Tindouf-Gara Djebilet):

- Monsieur le Président s'est félicité des efforts consentis sur le terrain, et de l'avancement appréciable enregistré dans la réalisation du projet de la mine de Gara Djebilet, et ce, après avoir choisi l'assiette devant abriter l'usine de traitement du minerai de fer dans la wilaya de Béchar, mais aussi suite au lancement des travaux d'une autre usine de transformation du minerai de fer à Gara Djebilet et la poursuite des travaux d'une unité de pré-traitement à Tindouf, lancée en 2023.

Quatrièmement: Concernant le projet de la mine de phosphate de Bled El Hadba et de la ligne ferroviaire (Bled El Hadba-Oued Kebrit-Port de Annaba):

- Monsieur le Président s'est dit satisfait de la cadence des travaux, qui se poursuivent sans arrêt, permettant la livraison du projet dans les délais impartis et son entrée en exploitation.

Cinquièmement: Concernant le suivi de l'état d'avancement des projets de réalisation de silos de stockage de céréales:

- Monsieur le président de la République a souligné la progression positive des travaux, insistant sur l'importance d'achever l'ensemble des travaux dans les délais impartis.

Sixièmement: S'agissant du déploiement de la fibre optique:

- Monsieur le Président a souligné la nécessité de poursuivre la progression constante dans l'achèvement du raccordement national à la fibre optique.

- Monsieur le président de la République a enjoint au ministre de l'Industrie d'engager la production locale de fibre optique, parallèlement au projet de sa généralisation et de son financement.

- Le président de la République a, également, ordonné oeuvrer à la diversification des fournisseurs d'internet.

- Prendre toutes les mesures techniques préventives pour assurer le maintien du raccordement au réseau internet, en cas de pannes connues dans ce domaine pour diverses raisons, notamment naturelles.

- Le président de la République a ordonné de prendre toutes les précautions nécessaires en matière de cybersécurité, y compris l'entretien et le contrôle technique périodiques des câbles sous-marins et des réseaux centraux.

Enfin, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nominations et fins de fonction dans des fonctions et postes supérieurs de l'Etat".