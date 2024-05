Madagascar: Parc de Tsimbazaza - Le vivarium en piteux état

Bon nombre d'enclos ne sont pas disponibles pour les visites au parc botanique et zoologique de Tsimbazaza, ceux-ci sont soit vides ou non fonctionnels. La vétusté et le délabrement des infrastructures comme le vivarium ne sont pas à la hauteur des attentes des visiteurs.

Des cages vides, brisés ou en piteux état, c'est ce qui saute aux yeux aux visiteurs du vivarium du Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (PBZT). 4 cages portent l'enseigne « cage non fonctionnelle », d'autres cages n'abritent même pas les animaux qui sont mentionnés sur les panneaux d'indication, comme c'est le cas pour l'oplure de cuvier, le calumma brevicome, le gecko diurne de standing, le calumma globifer et la galidie à bandes étroites.

Il n'est pas nécessaire de souligner l'état délabré des cages et les toiles d'araignées qui s'invitent un peu partout pour se rendre compte que le vivarium manque d'entretien. Cette situation ne date pas d'hier. Fait-il encore rappeler que suite au problème récurrent au sein du Parc, notamment le manque de nourriture auprès de ce site, le directeur du PBZT a été suspendu de sa fonction le mois de janvier dernier.

Certains oiseaux et lémuriens ont même succombé à cause de la perturbation de l'approvisionnement alimentaire. Son successeur en la personne de Rokiman Letsara est un chercheur qui a déjà occupé différents postes à responsabilité au sein même du PBZT avant sa nomination.

Visite

Malgré les désagréments, le parc attire toujours un bon nombre de visiteurs, surtout durant les périodes de fêtes. Bien entendu, il y a aussi ceux qui viennent même durant les jours ordinaires afin de découvrir les animaux exotiques hors du commun qui ne sont présents que dans le Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (PBZT). Malgré la météo qui s'est faite capricieuse, les visiteurs sont venus nombreux hier. Comme l'on peut s'y attendre, certains visiteurs n'ont pas manqué de signaler leur déception et leur tristesse par rapport à l'absence de certains spécimens.

« Nous sommes de passage pour visiter Antananarivo, mais nous n'avons pas eu l'occasion de visiter le parc durant la période de fêtes. Ce n'est que maintenant que nous pouvons procéder à la visite. Le parc a beaucoup changé, il n'y a plus beaucoup d'espèces à découvrir sur les lieux », témoigne une mère de famille. Comme consolation, ceux qui ont été déçus par la visite ont pu faire gambader leurs petits dans un espace vaste et sécurisé , une aubaine pour les enfants et les écoliers qui étaient sur les lieux.