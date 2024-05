Cameroun: Paul Atanga Nji menace Cabral Libii et Maurice Kamto - Le Minat prévient les députés camerounais

Paul Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale (MINAT), a récemment lancé une mise en garde virulente à l'encontre de Cabral Libii, député et leader du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN). Selon le MINAT, Cabral Libii a tenu des propos désobligeants envers le Chef de l'État, Paul Biya. Cette déclaration de Paul Atanga Nji survient dans un contexte de tensions politiques croissantes au Cameroun, marquées par une répression accrue des voix dissidentes.

Une Menace Sans Ambiguïté

Lors de son intervention, Paul Atanga Nji n'a pas mâché ses mots en s'adressant à Cabral Libii : "Il faut que cela cesse avant qu'il ne soit trop tard pour ce député." Ce ton menaçant vise clairement à intimider le député et à dissuader toute critique future à l'encontre du président Biya. La mise en garde ne se limite pas à Cabral Libii. Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), a également été cité par le MINAT. Paul Atanga Nji a explicitement averti ces figures de l'opposition de s'abstenir d'utiliser la formule "Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes" dans leurs discours, une formule que le ministre considère réservée au Chef de l'État.

Une Réaction Politique Inquiétante

Ces menaces interviennent dans un climat politique tendu, où le gouvernement camerounais est souvent accusé de réprimer l'opposition. Le discours de Paul Atanga Nji soulève des préoccupations concernant la liberté d'expression et le respect des droits démocratiques au Cameroun. En menaçant publiquement des députés et en imposant des restrictions sur leur langage, le MINAT semble renforcer le contrôle autoritaire sur le débat public et politique.

Contexte et Réactions

Cabral Libii, connu pour ses critiques acerbes du gouvernement et ses appels à des réformes, est une figure montante de la politique camerounaise. De même, Maurice Kamto est un adversaire politique de longue date du régime Biya, ayant contesté les résultats des élections présidentielles de 2018. Les deux leaders ont souvent été la cible de mesures répressives de la part du gouvernement.

Les déclarations de Paul Atanga Nji ont suscité des réactions variées. Certains membres du gouvernement et des partisans du président Biya ont soutenu ces mises en garde, estimant qu'elles sont nécessaires pour maintenir l'ordre et le respect des institutions. Cependant, de nombreux observateurs et défenseurs des droits humains voient dans ces menaces une tentative de museler l'opposition et de restreindre le débat démocratique.

Implications pour l'Avenir Politique du Cameroun

Les menaces de Paul Atanga Nji pourraient avoir des conséquences significatives sur l'avenir politique du Cameroun. En limitant la capacité des leaders de l'opposition à s'exprimer librement, le gouvernement risque d'attiser davantage les tensions et de susciter des réactions encore plus virulentes de la part de l'opposition et de la société civile.

La mise en garde contre l'utilisation de certaines formules de discours symbolise également une tentative de monopoliser la communication politique officielle. Cela pourrait être perçu comme une mesure pour renforcer l'image d'autorité et de légitimité du président Biya, tout en dénigrant ceux qui cherchent à offrir une alternative politique.

Les récentes déclarations de Paul Atanga Nji contre Cabral Libii et Maurice Kamto représentent un tournant préoccupant dans la politique camerounaise. En menaçant des figures de l'opposition de représailles et en restreignant leur liberté d'expression, le MINAT envoie un message clair sur la volonté du gouvernement de maintenir un contrôle strict sur le débat public. Cette situation appelle à une vigilance accrue de la part des défenseurs des droits humains et de la communauté internationale, pour garantir que les principes démocratiques et les droits fondamentaux soient respectés au Cameroun.