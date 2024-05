Ile Maurice: Consécration de Noemi Alphonse

Une fierté pour le pays. Noemi Alphonse a, hier, remporté la médaille d'or en s'imposant dans la finale de l'épreuve du 100m de la catégorie T34 des Championnats du monde Para Athletics.

Elle a terminé sa course dans un temps de 16.23 devant la Chinoise Zhaoqian Zhou (16.34) et la Suissesse Licia Mussinelli (16.92). La 4e place est revenue à l'autre Mauricienne engagée, Brandy Perrine. Elle a raté d'un fil la médaille de bronze, terminant sa course à seulement 5 centièmes de la troisième (16.97).

S'exprimant, Noemi Alphonse a dit: «Après avoir été vice-championne du monde l'an dernier, j'avais une revanche à prendre. Le moment était parfait pour le faire, les Jeux paralympiques étant derrière la porte. Cette consécration est le fruit de neuf années d'entraînement. Je remercie mes parents, mes camarades d'entraînement, le ministère des Sports, toute l'équipe qui m'a soutenu, mon coach Jean-Marie Bhugeerathee qui a toujours cru en moi et qui me pousse à toujours me surpasser. Merci à tout le monde. Merci à l'île Maurice.»

Bravo à Noemi Alphonse pour cette performance exceptionnelle, à travers laquelle elle porte notre pays au sommet. Bravo aussi à Brandy Perrine qui n'a pas démérité et qui certainement reviendra plus forte la prochaine fois. Bravo à Jean-Marie Bhugeerathee pour le formidable travail qu'il abat. L'île Maurice est fière de vous.

Justement, ce n'est pas fini pour le duo Alphonse Perrine. Un autre exploit est effectivement possible, et ce dès aujourd'hui, puisqu'elles seront toutes deux engagées dans l'épreuve du 400m T34. Noemi Alphonse sera au départ de la 2e demi-finale et Brandy Perrine celui de la 1re. Stimulées par leurs performances d'hier, elles iront chercher leur qualification pour la finale et, par la suite, le podium. En tout cas, l'île Maurice entière sera derrière elles

Les autres performances de la journée d'hier

Yovanni Philippe disqualifié

Pas de chance pour Yovanni Philippe. Engagé, hier, dans la 2e série des demi-finales du 400m T20, il a été disqualifié pour avoir empêtré sur le couloir d'un autre concurrent. Michel Prosper a, lui, pris la 9e place dans l'épreuve du saut en longueur T38 avec une performance de 5.75. L'épreuve a été remportée par le Chinois Zhong Huanghao qui a réalisé un saut de 6.66. Quant à Cédric Ravet, il avait été annoncé dans la finale du 1500m T54, mais finalement il n'y était pas. Son entraîneur Jean-Marie Bhugeerathee nous a déclaré que l'organisation avait commis une erreur en le déclarant qualifié pour la finale et s'est excusée.

Déclaration de Jean-Marie Bhugeerathee

«Une joie indescriptible»

«Je suis habité d'une joie indescriptible. On a beaucoup travaillé pour cette consécration. Et le travail ne s'arrête pas puisqu'il y a les Jeux paralympiques qui arrivent et on va tout donner pour aller y chercher des podiums. Noemi championne du monde, Anais vice-championne, je suis fier d'elles, fier de toute mon équipe. Je remercie tous ceux qui nous entoure, nous soutiennent et nous font confiance. Sans eux, tout cela n'aurait pas été possible.»