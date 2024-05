Ile Maurice: Football féminin - Coralie Verloppe met le cap sur Auxerre ce jeudi

Un essai et peut-être la promesse de l'aboutissement d'un rêve. C'est en tout cas le souhait de Coralie Verloppe. La footballeuse a décroché un essaie au sein du club de l'AJ Auxerre en France.

Elle met le cap sur l'Hexagone ce jeudi et aura moins d'une semaine pour convaincre le staff technique du club auxerrois. En cas de bonnes performances, elle pourrait se voir offrir un contrat très rapidement.

Après Julie Gopal - qui porte les couleurs du Stade Brestois depuis l'année dernière - c'est au tour de Coralie Verloppe d'exporter son talent à l'étranger. Défenseuse centrale, mais aussi capable d'évoluer dans les couloirs et de porter le danger devant, la joueuse de bientôt 19 ans vit un rêve éveillé. «C'est un essai mais je suis vraiment fière d'avoir été choisie. C'est une partie de mon rêve qui prend forme car j'ai toujours voulu aller jouer en France. Je sais que c'est une première étape et qu'il faudra lutter pour arriver jusqu'au bout mais je ressens tellement de joie», confie celle qui évolue au sein du High Performance Center (HPC U20).

Cette formation a remporté le championnat de football féminin en inscrivant notamment 73 buts et en ne concédant que 2. Une défense de fer qu'incarne justement Coralie Verloppe. Avant de s'envoler pour la France, elle a confié ne pas ressentir de pression. Elle veut toutefois servir d'exemple et elle sait que cela dépendra de ses performances à Auxerre. «Si je réussi, cela va encourager beaucoup de jeunes footballeuses et cela aura un rayonnement sur le football local dans son ensemble. Les filles se donneront à fond pour essayer de décrocher un essaie à l'étranger, ce qui apportera plus de compétition. Cela encouragera les Mauriciens à croire davantage dans le football féminin», fait-elle ressortir. «Le football féminin commence tout juste à vraiment se développer à Maurice et si on nous donne plus d'opportunités, je reste convaincu que l'on pourra rivaliser avec les équipes africaines», estime la défenseuse.

Il y a eu des tractations depuis un moment déjà et cela par le biais de David Martinache, agent de joueur installé à Maurice depuis 2019. « Il a analysé mes performances et il a pris son temps pour me regarder jouer. Les contacts avec l'AJ Auxerre avaient été établis depuis un moment déjà et je suis heureuse que les démarches ont abouti», explique la Rosehilienne. Sa famille a également joué un rôle crucial dans sa carrière. «Ma famille est derrière moi. Elle sait que c'est mon rêve. Il y a quelques temps, j'avais décidé d'arrêter le football après une embrouille avec mon papa. Il n'était pas satisfait de mes performances sur le terrain. C'est mon premier support et il m'a toujours poussé à m'améliorer et c'est grâce à lui que j'ai persévéré dans le football», ajoute la joueuse.

Pour la petite histoire, Coralie Verloppe n'excelle pas uniquement sur le rectangle vert mais également sur les rings. Elle pratique la boxe depuis plusieurs années mais a dû mettre cette passion de côté ces dernières semaines.

«J'ai été appelé en sélection il y a peu et je devais disputer un tournoi internationale au mois de novembre. J'ai dû faire un choix et privilégier le football», soutient la joueuse. Avant d'atterrir au HPC U20, notre interlocutrice a évolué au sein du Racing Club de Maurice. «Là-bas, j'ai pu bénéficier des précieux conseils de Patrice D'Avrin court», poursuit-elle. Elle a ensuite brièvement porté les couleurs de l'Académie de Liverpool avant d'aller au HPC U20.