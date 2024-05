Madagascar: Gal Ravalomanana - L'EPP, baptisée au nom de son père, rénovée

Lors de la visite des champs de rénovation de l'EPP Ambohimarina, située dans la commune d'Ambohimanga Rova, le général de corps d'armée et président du Sénat de Madagascar, Richard Ravalomanana, a réaffirmé son engagement envers le développement local.

« Je fais de mon mieux pour développer ma terre ancestrale. Le développement d'un pays débute par le développement local », a-t-il déclaré avec conviction. L'EPP Ambohimarina, renommée EPP Rakotomanana Ambohimarina en l'honneur du père du Général Ravalomanana, a subi d'importants travaux de réhabilitation. Quatre bâtiments, autrefois en état déplorable, ont été rénovés pour offrir aux écoliers un environnement d'apprentissage serein et sécurisant. La première étape de ce vaste chantier a impliqué la démolition de deux bâtiments non fonctionnels, anciennement utilisés comme cuisine et bureau.

Ces structures ont été remplacées par une nouvelle salle de classe de 18 m², répondant aux besoins actuels des élèves. Les soubassements de tous les bâtiments ont été renforcés afin de les protéger contre les agressions climatiques, notamment les pluies et les eaux de ruissellement. Cette initiative a été rendue possible grâce à la coopération avec la société Tozzi Green.

%

« Dans le cadre de sa participation au développement de Madagascar, le groupe TG vient de réaliser la rénovation et la modernisation de l'EPP Ambohimarina », a expliqué le directeur général de l'entreprise, accompagné de son président fondateur. Le général Ravalomanana a souligné que cette coopération est le fruit d'un partenariat sollicité par lui-même, ainsi que par le directeur de l'EPP et ses collaborateurs.

En plus des travaux de rénovation, le Général et sa famille ont financé la construction d'un bâtiment de deux étages destinés à héberger le directeur, ainsi que des bureaux pour lui et ses collaborateurs, y compris les enseignants. « Notre mission est d'aider l'EPP et toutes les personnes qui y travaillent, ainsi que les enfants, en leur apportant du confort. Mon père était l'un des responsables de l'école auparavant, et notre devise est de soutenir l'éducation », a-t-il précisé.

La rénovation de l'EPP Ambohimarina s'est achevée en un peu plus d'un mois. En réponse aux demandes des responsables de l'école, la société TG s'est également engagée à installer des panneaux solaires et à fournir de nouveaux bancs et tables pour l'établissement, augmentant ainsi les moyens matériels à disposition des élèves et du personnel éducatif.