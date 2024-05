Madagascar: Projet « ART et Biodiversité » - Lancement de la troisième édition

Madagascar possède 123 aires protégées. Peu d'entre elles sont connues du grand public à cause du manque de sensibilisation. C'est justement pour y remédier et renforcer le plaidoyer en faveur d'une meilleure préservation de la biodiversité à Madagascar qu'un appel à projets culturels a été lancé.

Troisième édition

C'est parti pour la troisième édition de l'appel à projets culturels « Art et Biodiversité ». Le projet, conjointement déployé par la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM) et la Teinturerie-Association d'artistes, offre annuellement un soutien financier et un accompagnement technique à trois initiatives culturelles qui contribueront au plaidoyer de protection et de préservation de la biodiversité à Madagascar, et ce depuis 2022. Cette année, le projet prend une plus vaste dimension grâce à un partenariat avec l'Association Le Loko basée à Diégo.

Thème inclusif

Ce concours sera lancé dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Biodiversité (JIB) et s'alignera au thème de la JIB 2024 « Faites partie du plan », un appel à l'action en faveur de la préservation de la biodiversité. « Faisons partie du plan et illustrons, à travers les oeuvres artistiques, les stratégies innovantes pour restaurer et préserver la perte de la biodiversité de Madagascar. Partageons les solutions pour soutenir les communautés et les experts qui travaillent dans les aires protégées. Utilisons « Art et Biodiversité » comme espace de parole pour nos messages auprès des décideurs pour les convaincre de consacrer davantage de moyens pour les aires protégées », souligne Rindra Miarivololona, chargée de communication de la FAPBM, à propos du thème de cette année.

%

Tous types d'art concernés

L'art dans toute sa dimension et sa diversité est concerné par cet appel, qu'il s'agisse d'art visuel, oratoire, numérique, de performance et tant d'autres ... du moment que le projet remplisse les critères de sélection. « L'art est un outil puissant pour sensibiliser le public, surtout les jeunes, sur l'importance de la biodiversité et des aires protégées. Les artistes ont le pouvoir de transmettre des messages forts et percutants incitant à l'action et à la mobilisation pour la protection de notre environnement », renchérit Anjara Ralaiarijaona, présidente de la Teinturerie. Les artistes sont encouragés à explorer l'interconnexion entre la biodiversité et la vie humaine, en mettant l'accent sur les ressources essentielles comme l'eau, l'énergie et l'alimentation.

Des projets à réaliser

Les trois meilleurs projets recevront une bourse de deux millions d'ariary chacun. Un jury composé de professionnels de l'art et de l'environnement sélectionnera les lauréats sur la base de plusieurs critères, notamment l'originalité artistique et la pertinence du projet par rapport au thème, la faisabilité du projet et son potentiel de sensibilisation mais également son impact en termes de nombre de personnes touchées.

Avis donc aux artistes qui auront jusqu'au 7 juillet à minuit pour soumettre leur projet. Les projets retenus seront par ailleurs annoncés à la fin du mois de juillet et présentés au public à partir du mois de septembre 2024, après des visites dans les aires protégées et une résidence de création de six semaines qui débutera au mois d'août.