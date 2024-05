Madagascar: Qualité des services et infrastructures

La région Haute Matsiatra s'est récemment dotée d'une Maison des Finances. Dans le cadre de ses prérogatives en tant que garant du fonctionnement régulier et continu des pouvoirs publics, Le Président de la République a procédé le 16 mai dernier à la présentation de cette infrastructure.

Qualité des services et infrastructures

Une occasion de plus de démontrer la volonté du régime de se rapprocher davantage des usagers des services publics. On rappelle en effet que la Maison des Finances de la Haute Matsiatra est la sixième de la série réalisée par le ministère de l'Economie et des Finances. Ce département-clé de l'économie continue ainsi sur sa lancée dans l'amélioration des services pour les usagers.

Faut-il rappeler que l'un des premiers objectifs dans la réalisation de ces « zava-bita » est de rapprocher les services publics des usagers. Une aubaine pour les administrés quand on sait qu'avant la mise en place des Hôtels ou Maison des Finances, ils étaient obligés de se déplacer dans différents endroits de la ville pour se procurer des documents administratifs ou obtenir des services relatifs aux paies, aux retraites, aux impôts, à la douane, au trésor et autres.

Dorénavant, avec la Maison des Finances, qui les centralise, tous ces services sont disponibles dans un même bâtiment. Qui plus est, dans les six régions où ils sont déjà implantés, les Hôtels et Maison des Finances sont des bâtiments modernes offrant des conforts d'utilisation pour les usagers ainsi que des services rapides grâce à des matériels informatiques qui permettent la digitalisation, laquelle est un des défis majeurs du programme général de l'Etat qui tient aussi à s'adapter aux exigences du monde moderne.

Le cadre de travail offert aux fonctionnaires du Ministère de l'Economie et des Finances, constitue par ailleurs une source de motivation, les incitant à donner les meilleurs d'eux-mêmes dans leurs missions de services publics. La ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a rassuré les usagers sur le fait que les services rendus seront à l'image de la qualité des infrastructures. En somme, qualité des services rime avec infrastructures adéquates.