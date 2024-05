Maroc: Forum mondial de l'eau - La coordination des politiques publiques est essentielle à la bonne gestion des ressources en eau (M. Baraka)

Bali (Indonésie) — La coordination des politiques publiques est essentielle à une bonne gestion des ressources en eau, a indiqué jeudi à Bali (Indonésie), le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

"J'invite à réfléchir à la manière dont nos politiques publiques s'alignent pour garantir une gestion efficace, intégrée et cohérente des ressources en eau, tout en contribuant au développement durable de nos pays", a dit M. Baraka, qui intervenait lors d'un panel de haut niveau organisé dans le cadre du programme du 10ème Forum mondial de l'eau, qui se tient actuellement à Bali.

Conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc met en oeuvre des politiques intégrées qui favorisent une gestion durable de l'eau, une agriculture résiliente face aux changements climatiques, une production d'énergie de plus en plus propre et un accès équitable à l'eau potable pour tous les citoyens, a-t-il affirmé.

Le ministre a cité, dans ce sens, la station de dessalement de l'eau de mer de Dakhla, qui est entièrement alimentée par un parc éolien pour produire de l'eau à un prix abordable.

Le manque de cohérence des politiques sectorielles peut engendrer des discordances dans les programmes et projets de développement des ressources en eau et entraîner des conséquences néfastes comme le gaspillage des ressources hydriques et la surexploitation des nappes phréatiques, a fait valoir M. Baraka.

%

Cette incohérence impacte également la sécurité alimentaire, l'agriculture et l'eau étant fortement liées, a-t-il ajouté.

"Quand les politiques de l'eau et celles agricoles ne sont pas synchronisées, une utilisation inefficace de l'eau et une dégradation des terres se produisent, ce qui peut aggraver l'insécurité alimentaire surtout dans les régions vulnérables", a dit le responsable.

M. Baraka a indiqué, dans ce sens, que les impacts environnementaux du manque de cohérence entre les politiques de l'eau, de l'alimentation et de l'énergie peuvent parfois être irréversibles.

"Il est temps de passer de la fragmentation à la cohérence et de l'isolement à la collaboration", a-t-il souligné lors de ce panel tenu sous le thème : "Climat-Eau-Energie-Alimentation-Ecologie, un système des systèmes".

Les participants à ce panel ont mis en avant l'importance de l'approche systémique de la gestion de l'eau et ont exploré les synergies existant entre l'eau, l'énergie, la sécurité alimentaire et la croissance économique durable à long terme.

Organisée conjointement par le Conseil mondial de l'eau et le gouvernement indonésien, la 10ème édition du Forum mondial de l'eau est marquée par la participation d'environ 30.000 participants venus de 172 pays.