Maroc: Silver économie - M. Chami plaide pour une politique publique intégrée des seniors

Salé — Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, a plaidé, jeudi à Salé, pour une politique publique intégrée et une amélioration du cadre juridique et institutionnel pour protéger et inclure les seniors.

Intervenant lors du symposium de la silver économie, M. Chami a souligné l'importance de saisir le dividende démographique au Maroc avant sa fermeture prévue autour de 2033-2034, pour accélérer la croissance économique et favoriser le développement national.

En outre, le président du CESE a appelé à généraliser le régime de la retraite d'ici 2025 avec une aide financière pour les seniors sans revenu fixe.

M. Chami a également mis l'accent sur les défis liés à l'accès aux soins de santé, proposant des solutions comme la téléconsultation et l'amélioration des infrastructures de transport adaptées.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Adil Ghammarte, a indiqué que la silver économie vise à intégrer les aînés dans la croissance économique, en les considérant non pas comme une charge, mais comme une véritable opportunité. Il a, dans ce sens, insisté sur l'importance de la solidarité intergénérationnelle pour renforcer les liens familiaux et favoriser l'échange de savoirs et d'expériences.

Et de rappeler que le ministère a coordonné l'élaboration d'un plan d'action national pour la promotion du vieillissement actif, visant à créer des synergies entre les différentes interventions étatiques et de la société civile.

Ce plan d'action s'articule autour de quatre axes à savoir, la promotion de la participation et la valorisation des expériences des personnes âgées, le renforcement de la protection sociale et la promotion du vieillissement actif, le développement d'un environnement favorable et inclusif aux personnes âgées, et le développement d'un cadre législatif soutenant les seniors, a précisé M. Ghammarte.

De son côté, Khalid Lahlou, Directeur général de l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM), a relevé que la pyramide des âges au Maroc est inversée et les maladies chroniques prédominent chez les seniors, notant que cette augmentation démographique se traduit par des dépenses croissantes pour les soins de santé.

Pour garantir la viabilité financière des caisses d'assurance maladie, M. Lahlou s'est dit pour des mesures de rationalisation des dépenses, tout en soulignant l'importance de l'innovation thérapeutique et technologique.

D'après lui, les progrès de la télémédecine et des soins à domicile sont essentiels pour améliorer l'accès aux soins pour les seniors.

Par ailleurs, le directeur général de Seniors Plus, Tarik Hajji, a insisté sur la nécessité d'élaborer un nouvel écosystème autour de la silver économie qui devrait dépasser les modèles basés sur les subventions étatiques pour aboutir à des solutions innovantes adaptées au pouvoir d'achat des seniors et soutenues par un cadre d'investissement incitatif de l'État.

Pour sa part, le directeur général du Digital Innovation Center of Excellence de l'UM6P, Rafik El Alamy, a rappelé que ce symposium a pour objectif d'explorer et de discuter des opportunités et des défis liés au vieillissement de la population.

Cet enjeu majeur nécessite à la fois innovation, collaboration et action stratégique, a-t-il estimé.

Initié par Séniors Plus et le cabinet Consensus Public Relations (CPR), ce symposium est le fruit d'une collaboration entre la Branche Épargne - Prévoyance de la CDG, Maroc Assistance Internationale, le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) et l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).