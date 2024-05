Maroc-Royaume-Uni - Signature d'un MoU pour le développement de la coopération en matière d'archives

Londres — Les Archives du Maroc et les Archives nationales britanniques ont conclu, jeudi à Londres, un mémorandum d'entente en vue du renforcement de la coopération entre les deux institutions.

Paraphé par le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida, et le directeur général et conservateur des Archives nationales britanniques, Jeff James, ce MoU vise à raffermir la collaboration entre les deux institutions, notamment en matière d'échanges de documents et de partage d'expériences et d'expertises.

Dans une allocution à cette occasion, M. Baida a souligné que la signature de ce MoU vient consolider une histoire pluriséculaire qui remonte au 13e siècle entre le Royaume-Uni et le Maroc et qui a été à l'origine de la création de plusieurs archives qui témoignent de la richesse de ce partenariat.

Les archives nationales britanniques disposent d'une expérience très importante en matière d'organisation et de gestion des archives, qui sera bénéfique à l'institution marocaine, a-t-il relevé, ajoutant que le MoU porte également sur l'échange d'archives et notamment celles qui ont déjà été numérisées.

Ces documents pourront ainsi être mis à la disposition de chercheurs et d'universitaires, afin d'impulser la recherche dans les relations maroco-britanniques extrêmement riches, a-t-il expliqué.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui, a estimé que ce partenariat reflète la profondeur des relations entre les deux Royaumes, puisqu'il permet de mettre en lumière des siècles de coopération dans plusieurs domaines entre deux des plus anciennes monarchies au monde.

L'accès à cette histoire commune offre l'opportunité de mieux comprendre le passé, ce qui permettra de façonner un avenir encore meilleur, a assuré M. Hajoui.

Des documents relatifs au Maroc ont été exposés au siège des archives nationales britanniques à l'occasion de la conclusion de ce partenariat, avec notamment un traité de paix et de commerce datant de plus de trois siècles et des échanges de lettres entre les Souverains des deux pays, remontant jusqu'au 16e siècle.