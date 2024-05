Gabon: Le Chapitre GYBN-Gabon et l'ONG La Liane unissent leurs efforts à l'occasion de la journée mondiale de la Biodiversité

Libreville le 22 mai 2024. A l'occasion de la Journée mondiale de la Biodiversité célébrait hier, 22 mai 2024, le Chapitre national GYBN-Gabon et l'ONG La Liane ont uni leurs efforts en procédant à la dépollution de la zone de Ambowé, dans le grand bras de mer de la Ntsini dans le Grand-Libreville. Au total, 3000 déchets et un congélateur, notamment du plastique, ont été collectés durant l'opération conjointe menée par les deux entités.

Célébrée chaque année à la date du 22 mai, la Journée mondiale de la Biodiversité est l'occasion pour l'humanité de s'unir pour inverser la perte de la biodiversité qui menace la pérennité des espèces telles que les plantes, les animaux et les micro-organismes. Selon les rapports de scientifiques, environ un million d'espèces animales et végétales sont en danger. Dans ce présage chaotique, bon nombre des ressources sont surexploitées, soit 12% des espèces d'arbres et 1341 mammifères sauvages. Les coupables : l'exploitation abusive des ressources et la surconsommation de masse.

Pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, la célébration de cette année a mis l'accent sur l'implication des parties prenantes, afin de soutenir la mise en oeuvre du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, également appelé Plan pour la biodiversité. Occasion pour le Chapitre GYBN-Gabon et l'ONG La Liane d'unir leurs efforts pour lutter contre la dégradation des écosystèmes de mangroves de Ambowé, dans le grand bras de mer de la Ntsini, dans le Grand-Libreville.

« Aujourd'hui nous sommes le 22 mai 2024, nous célébrons la journée mondiale de la biodiversité et nous sommes en partenariat avec le Global Youth Biodiversity Network (GYBN) qui a participé avec nous au nettoyage de la mangrove de la zone de Ambowé. Nous avons fait une collecte d'environ 25 sacs pour un chiffre de 3000 déchets. Notre engagement vise à préserver la biodiversité des écosystèmes de mangroves. Un grand merci à GYBN-Gabon pour cette collaboration », a expliqué le Responsable Projet de l'ONG La Liane.

« Comme nous le savons tous, tous les 22 mai, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la biodiversité. En tant que Chapitre des jeunes consacré à la biodiversité, cette journée était l'occasion pour GYBN-Gabon de s'affirmer pour rappeler le rôle crucial que joue la biodiversité dans la régulation du climat et de la vie à travers le monde. En effet, instaurée par les Nations Unies, la Journée Mondiale de la Biodiversité met en lumière les enjeux cruciaux de préservation de la diversité biologique. La biodiversité n'est pas seulement la richesse naturelle que nous connaissons, elle est aussi le fondement de notre existence, soutenant des écosystèmes essentiels qui fournissent nourriture, eau, et air dont nous dépendons », a souligné Gabriella Nsiamalembe, Coordinatrice du Chapitre GYBN-Gabon.

Excellent refuge de crabes, varans, huîtres, oiseaux migrateurs et lieu de reproduction des poissons, la mangrove de Ambowé est sujette à des fortes pressions humaines comme la déforestation et la pollution qui perturbent et menacent son équilibre. Pour les deux entités, il n'était pas question de rester insensibles à ces menaces écologiques, surtout au moment où l'humanité célébrait la journée consacrée à la Biodiversité.

Lancé au Gabon en février 2024, GYBN Gabon est un réseau des jeunes pour la biodiversité. Le Chapitre national travaille sous l'égide de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB). Nos objectifs sont entre autres, sensibiliser les jeunes sur l'importance de la biodiversité, promouvoir la participation active des jeunes dans les processus décisionnels, et inciter à des actions concrètes pour la protection de notre environnement.