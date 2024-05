Congo-Brazzaville: Commission climat du Bassin du Congo - Les experts préparent la réunion des ministres

En prélude à la réunion des ministres des pays membres de la Commission climat du Bassin du Congo (CCBC) relative à l'adoption des statuts portant organisation et fonctionnement du Fonds bleu pour le bassin du Congo (F2BC) ainsi que les axes de la stratégie régionale qui se tient ce 24 mai par visioconférence, la ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a présidé le 23 mai la réunion du segment technique.

L'enjeu principal de la réunion des ministres qui sera présidée par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, est, entre autres, l'adoption des projets des statuts portant organisation et fonctionnement du F2BC, des axes de la stratégie régionale de la finance et du marché carbone de la CCBC et la nouvelle traduction en anglais des articles 4.2, 4.3, 10 ; 11 et 12 du mémorandum pour la création du F2BC.

La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Adama-Dian Barry, au nom de la direction régionale de son institution, a assuré la détermination résolue des Etats membres à oeuvrer à la consolidation de la CCBC. Le but étant de permettre à plus de 100 millions d'habitants de la sous-région de tirer plein parti des retombées des ressources naturelles parmi lesquelles les écosystèmes de biodiversité constituant un réservoir de carbone pour protéger la planète entière à partir des forêts du Bassin du Congo.

«Le Pnud, dans son appui à l'accélération de l'éradication de la pauvreté multidimensionnelle, à travers les ODD, se réjouit réellement de pouvoir vous accompagner dans la réflexion pour la consolidation des outils stratégiques et opérationnels de la politique climat de la sous-région. Dans ce cadre, nous accorderons une attention toute particulière à la consolidation des approches stratégiques de la gouvernance pour la mise en oeuvre des accords de Paris sur le climat, à travers les contributions nationales déterminées des Etats membres et de la consolidation d'une approche stratégique régionale commune en matière de gestion des revenus du carbone », a-t-elle rassuré.

Le commissaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Honoré Tabuna, de son côté, a rappelé que cette réunion stratégique qui se tient à moins de deux mois de la tenue de la première édition de la Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, vient démontrer le positionnement de la République du Congo sur le financement innovant, nécessaire au développement de l'économie, l'économie circulaire et l'économie verte.

Présidant la réunion, la secrétaire exécutive de la CCBC, Arlette Soudan-Nonault, a rappelé les différentes actions menées avant la tenue de la réunion des ministres. Elle a annoncé aux points focaux l'élargissement de la sphère des intervenants aux ministres chargés des Finances et de l'Economie des pays membres de la CCBC, aux experts et spécialistes sur les questions relatives à la finance et au marché carbone. « Cela se justifie par le contenu du document de stratégie 1er du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, le rapport de son étude de préfiguration qui, en définissant le mécanisme de financement et le schéma de gouvernance, a placé les ministres des Finances des Etats membres au centre de l'instance de décisions dans le cadre du comité exécutif », a expliqué la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo.

Rappelant quelques acquis du sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales, tenu en fin octobre 2023 à Brazzaville, elle a indiqué que la CCBC souhaite, dans le cadre de l'analyse de ses dossiers, avoir une bourse du marché carbone qui s'alignerait dans le cadre des accords de Paris. Ceci en respectant la souveraineté des Etats ayant déjà légiféré pour certains sur une réglementation interne mais qui souhaitent se réunir autour d'une législation commune. Arlette Soudan-Nonault est, enfin, revenue sur des projets en cours d'exécution par la CCBC à Brazzaville, notamment l'aménagement du siège de la commission et la construction de la Radio-télévision du Bassin du Congo qui seront inaugurés probablement avant la fin de cette année. Notons que la présidence de la Commission climat du Bassin du Congo est assurée par le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso.