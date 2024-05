Congo-Brazzaville: Camu - Le Conseil d'administration incité à l'obligation de résultat

La session inaugurale du Conseil d'administration de la Caisse d'assurance maladie universelle (Camu), tenue le 23 mai à Brazzaville, a permis, entre autres, l'installation des administrateurs avant la signature de la convention d'objectifs avec la tutelle.

Nommés par décret présidentiel, la présidente du Conseil d'administration de la Camu, le Pr Yvonne Valérie Yolande Voumbo Matoumona Mavoungou, et les autres administrateurs ont été officiellement installés dans leurs fonctions par le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa. « Désormais, par le mandat qui est le vôtre, vous êtes responsables de la définition des grandes orientations de la Camu, y compris ses objectifs à long terme, ses politiques de couverture et ses stratégies d'investissement. Vous assurez la supervision de l'administration de l'organisme, en évaluant sa performance, en contrôlant les dépenses et en veillant à la bonne gestion des fonds », a rappelé le ministre d'Etat.

En effet, les administrateurs représentent les principaux acteurs concernés, notamment les secteurs public et privé ainsi que les travailleurs, dans la diversité active de leurs expertises respectives : santé, économie, droit, gestion des risques et assurance maladie. Le ministre d' Etat Firmin Ayessa leur a demandé d'assurer une gouvernance efficace, transparente et inclusive. « Il vous revient d'administrer cette caisse dont les attentes sont nombreuses, notamment celles de garantir un accès égal aux soins de santé pour l'ensemble de la population, indépendamment de la situation économique ou sociale des individus », a-t-il prescrit, se réjouissant du fait que la Camu vient de faire un pas de plus dans son opérationnalisation.

Les attentes de l'exécutif

Selon l'article 9 des statuts de la Camu, sa gestion repose sur une convention d'objectifs entre la tutelle et le Conseil d'administration qui devra à son tour signer un contrat de performance avec le directeur général. C'est ainsi que la tutelle a assigné à la première équipe du Conseil d'administration quelques objectifs dont celui de signer le contrat de performance avec la direction générale dès sa mise en place. « Pour le premier exercice de votre mandat, il va s'agir de boucler la phase pilote de la mise en place de la Camu ; pour le deuxième exercice, les objectifs concernent la poursuite du déploiement de la Camu dans les départements et pour le dernier exercice, la tutelle attend de vous d'oeuvrer pour garantir la viabilité de la caisse », a poursuivi le ministre d'Etat en charge de la Sécurité sociale. Il a exhorté les administrateurs à conduire leur mission avec abnégation et rigueur aux fins de produire les résultats attendus pour le grand bénéfice de la population assurée.

La présidente du Conseil d'administration a, de son côté, reconnu que la tâche sera fastidieuse d'autant plus qu'il n'est pas facile d'oser dans un domaine aussi complexe comme celui de l'assurance maladie. « De ce fait, nous devons nous montrer très rapidement à la hauteur de nos nouvelles tâches et responsabilités, car des échéances importantes nous attendent, entre autres, le recrutement du directeur général de la Camu et son adjoint », a déclaré le Pr Yvonne Valérie Yolande Voumbo Matoumona Mavoungou. Elle a précisé que la convention d'objectifs avec la tutelle et le contrat de performance entre le Conseil d'administration et le directeur général constitueront le tableau de bord pour une gestion efficace de la Camu.

Pour relever le challenge de l'opérationnalisation de la Camu au Congo, elle compte sur la volonté, l'expertise, le courage et l'abnégation de chacun des administrateurs. Elle a, par ailleurs, souligné l'impératif de travailler ensemble dans l'humilité, l'harmonie et en complémentarité avec tous les professionnels et acteurs concernés dans la problématique de la mise en place de la Camu.

« Chers administrateurs de la Camu, le défi qui se présente à notre conseil d'administration est de taille. C'est pourquoi, en mesurant la portée de la confiance placée en nous, je nous exhorte à toujours garder à l'esprit qu'il s'agit à la fois d'un privilège mais aussi d'une lourde responsabilité, exigeant de nous dévouement, détermination et professionnalisme », a conclu la présidente du Conseil d'administration de la Camu.

Notons que plusieurs documents ont été soumis à l'approbation de la session inaugurale de la Camu, entre autres, la convention d'objectifs ; les orientations pour le règlement intérieur du Conseil d'administration ; la charte éthique des administrateurs ; les orientations pour l'appel à candidatures du directeur général et du directeur général adjoint.