Ile Maurice: Fausses factures et clients en colère

Les magouilles pour obtenir des prêts auraient été perpétrées avec la complicité d'employés de la Silver Bank. Mais personne n'a été inquiété. En attendant, les déposants crient leur colère.

«L'express» avait parlé de Rs 8 milliards de dettes en souffrance chez Silver Bank. C'est un record à Maurice pour une banque. Et quand on pense que c'est une toute petite banque, il y a de quoi se poser des questions. Comme comment a-t-elle pu prêter Rs 8 milliards alors qu'elle n'aurait qu'environ Rs 4 milliards comme dépôts ? Et quid du ratio de liquidité ? A-t-il été respecté ?

Commerce des métaux

Le plus grave, c'est que presque tous les bénéficiaires étrangers de ces prêts non remboursés sont dans le même secteur : le commerce des métaux. Pourtant, les consignes de la Banque de Maurice (BoM) sont claires : il ne faut pas qu'une banque s'expose à un seul secteur. Bien plus, ce n'est pas seulement un seul secteur mais le même bénéficiaire, caché derrière plusieurs compagnies. Cependant, il semble que la BoM n'ait pas réagi lorsqu'elle avait reçu les rapports de Silver Bank.

Les prêts accordés au même bénéficiaire derrière des sociétés écran auraient été rendus possibles grâce à de fausses factures copiées d'un original mais avec des montants, des numéros de facture et d'autres informations différentes. Et cela, nous dit-on, aurait été réalisé à la Silver Bank même, par un Indien et un Mauricien dont les noms nous ont été communiqués. Notre interlocuteur dit ne pas comprendre comment l'Indien a pu quitter le pays - tout comme le Géorgien Vasil Revishvili, l'ancien Chief Executive Officer - et surtout pourquoi le Mauricien continue à travailler à la Silver Bank, en étroite collaboration avec Grant Thornton, le conservateur.

%

Justement, il semble que ce soit bien la firme Grant Thornton de Sattar Hajee Abdoula qui soit aux commandes à la Silver Bank, quoique le communiqué de la Banque de Maurice du 13 février 2024 n'ait cité que le nom d'Arvindsingh Gokhool comme conservateur. Les assistants de celui-ci sont bien des cadres de Grant Thornton. Quant à Arvindsingh Gokhool, il passerait plus son temps à faire d'autres travaux que ceux de la Silver Bank, apprenons-nous. Le management, lui, a disparu même si le nom de ces directeurs apparaît toujours sur le site de Silver Bank

Couteau sous la gorge

Depuis la mise sous tutelle de la banque, et un communiqué émis par Arvindsingh Gokhool adressé aux clients le 20 février 2024, ces derniers n'ont reçu aucune autre communication. Au moins une soixantaine de déposants de l'ex-Banyan Tree Bank avaient dû le 16 octobre 2021, «couteau sous la gorge», accepter de placer leurs dépôts à terme à la Silver Bank en signant un Deposit Retention Agreement qui les empêche de faire le retrait de leur dépôt avant la date de la maturité en octobre 2024.

Ils sont très en colère car non seulement ils n'ont aucune nouvelle depuis la mise sous tutelle de la banque, mais surtout beaucoup n'ont pas encore touché leurs intérêts sur leurs dépôts. Les intérêts étaient payables mensuellement ou chaque six mois ou chaque année. Et ils ne savent si ces intérêts leur ont été versés. Et quand bien même si ces intérêts leur sont dus, ils ne peuvent les toucher auprès d'une autre banque, (la Silver Bank n'offre pas de compte «retail»).

Les déposants s'interrogent sur le sort de leur capital surtout, mais se disent préoccupés par l'absence d'information. Un client nous raconte comment Gokhool l'a envoyé sur les roses lorsqu'il l'a contacté. À noter que parmi les gros déposants institutionnels figure la National Insurance Company avec Rs 250 millions.

D'autres débiteurs de la banque, apprenant le montant de dettes impayées, ont à leur tour arrêté de rembourser leurs emprunts ou overdrafts. Un promoteur immobilier local, qui a loué une de ses villas à Vasil Revishvili, a emprunté une grosse somme et en devises étrangères de Silver Bank pour investir en... Croatie. Il aurait arrêté de rembourser.