Ile Maurice: Grays abandonne le fossile pour le photovoltaïque

Grays a pris l'engagement de se conformer aux obligations d'un modèle de développement durable comprenant le remplacement du fioul par de l'alcool non-potable dans les opérations d'un brûleur, par le traitement des eaux en provenance de ses opérations et leur réutilisation et le recours à la collecte d'eaux pluviales. Un programme qui permet à Grays de satisfaire pas moins de 20 % du volume annuel de ses besoins en eau.

Si la direction de Grays, qui fait partie du groupe Terra, veut poursuivre ses efforts en vue de faire comprendre que sa mission ne se cantonne pas qu'à la distillation et la fabrication de spiritueux, cette société a presque complété son programme de souscription aux obligations d'un modèle de développement durable.

C'est dans le domaine de l'utilisation de l'énergie électrique que ce souci de souscrire aux exigences d'un modèle de développement durable s'est manifesté le plus. Avec l'installation d'une ferme de panneaux solaires photovoltaïques, Grays est en mesure de satisfaire 99 % de ses besoins en énergie électrique. Par conséquent, cette société n'est donc plus dépendante de combustibles fossiles contenant une forte dose de dioxyde de carbone, un des principaux gaz à effet de serre, qui contribue au dérèglement climatique.

C'est en 2020 que Grays va prendre une sérieuse option pour s'éloigner d'un modèle de production qui détruit la couche d'ozone. Deux initiatives vont lui permettre d'atteindre cet objectif.

La première a consisté en l'achat d'un brûleur qui utilise l'alcool non-potable et cela a permis à Grays de ne plus dépendre du fioul lourd. Cette mesure a été suiviepar le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation auprès du personnel pour augmenter sa vigilance par rapport à l'utilisation de l'énergie électrique. «Depuis, souligne Alexis Harel, Managing Director de Grays, on a constaté une baisse non-négligeable dans la consommation de l'énergie électrique.» La boucle sera bouclée dès que les installations photovoltaïques de Grays seront connectées au réseau national de distribution d'énergie électrique du Central Electricity Board (CEB), seule entité autorisée à assurer la distribution de l'énergie électrique sur l'ensemble de l'île.

Cette volonté d'aligner les activités de Grays aux exigences d'un modèle de développement durable se manifeste dans deux autres domaines, à savoir dans un programme de traitement des eaux usées provenant des opérations courantes de l'entreprise et qui peuvent avoir une seconde vie après avoir été traitées. Grays utilise de l'eau pour assurer ses activités de chaudière, mélanger les boissons alcoolisées et pour laver les bouteilles. Cette société ne dépend plus totalement sur les sources provenant des explorations de la Central Water Authority.

L'eau en provenance des opérations de traitement et les eaux de pluie lui permettent désormais de produire une grande quantité d'eau indispensable pour assurer le bon déroulement de ses opérations. Le programme de récupération des eaux pluviales à lui seul permet à cette société d'assurer pas moins de 20 % du volume annuel de ses besoins en eau.Grayss'adonne aussi au recyclage des bouteilles, récipients indispensables au bon fonctionnement de sonsystème de production de spiritueux.

Sur le plan du business à proprement parler, le profil commercial de Grays ne s'articule plus autour de la production et la commercialisation de boissons alcoolisées mais également de produits d'entretien de maisons, de beauté, de produits pharmaceutiques et de l'alimentation. Cet intérêt pour la diversification se déploie au niveau de chaque segment.

Par exemple, dans le domaine des vins, le public a droit à un plus grand nombre de pays producteurs tels que l'Australie, la Nouvelle Zélande, l'Espagne et la France. Les enseignes se sont aussi multipliés en matière de produits d'entretien de maisons avec Dettol, Harpic, Vanish. Au niveau des produits pharmaceutiques, Grays représente Gaviscon, Strepsils, Lemsip, Nurofen, Optrex, Bonjela et Senokot. L'autre orientation prise par Grays est de s'approvisionner parallèlement sur le marché local qu'à l'étranger. Des stratégies qui se sont avérées payantes.