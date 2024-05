Algérie: Concours du Salon national des ARTs plastiques - Mohamed El Hadi Islam de Batna couronné

TEBESSA — Le plasticien Mohamed El Hadi Islam de Batna a remporté jeudi à Tébessa le premier prix du "concours du meilleur portrait d'une personnalité de la wilaya de Tébessa" organisé dans le cadre du 16ème salon national des arts plastiques.

Le second prix a été attribué en ex aequo à Mohamed Walid Chemami d'Oum El Bouaghi et Mohamed Lamine Hassan de Sidi Bel Abbès, tandis que le troisième prix est revenu à Hamza Mechenef de Batna.

Les artistes Salah-Eddine Djoulah et Boualem Lazhar de Tébessa et Farouk Bouchelouga de Constantine ont obtenu des prix d'encouragement du jury composé du Pr. Hamza Triki de l'université Salah Boubnider de Constantine, Pr. Adel Djessasse de l'université de Mostaganem et Abdelatif Rechache enseignant d'arts plastiques et cadre de la maison de la culture Mohamed chebouki de Tébessa, organisatrice de la manifestation.

Les élèves Ayhem Aouni, Isra Soltani, Imane Boumedjene et Mohieddine Nasreddine ont été distingués au terme du concours de dessin pour enfants organisé sur le thème de la Palestine en marge de ce salon.

Le salon national des arts plastiques a été ouvert mardi à la maison de la culture Mohamed-chebouki et a connu la participation de 45 artistes de 12 wilayas du pays.