Afrique: Littérature - Alvie Mouzita remporte le prix international de poésie Léopold-Sédar-Senghor

Grâce à son poème « Chant spirituel pour Kimpa Vita », le jeune auteur-poète congolais, Alvie Mouzita, a remporté le prix international de poésie Léopold-Sédar-Senghor, dans la catégorie poèmes inédits en français. La liste des lauréats a été publiée par le jury, le 4 mai dernier à Milan, en Italie, au cours de la cérémonie de remise des prix.

Organisé par l'Académie internationale Léopold-Sédar-Senghor, l'événement célèbre la poésie dans toutes ses formes. L'oeuvre primée est une poésie sacrée et sensible, d'un lyrisme aussi profond. Elle connaît jusqu'ici un grand succès avec une exigence particulière du langage poétique et a été plusieurs fois primée à l'international, à l'instar du grand prix du poète francophone 2023 initié par la société des poètes français. En dehors de cette oeuvre et de son coup d'essai littéraire, ce poète a aussi participé à plusieurs projets littéraires dont cinq ouvrages collectifs à l'échelle internationale, à savoir "Anthology of New Best African poet" en 2021, "Dialoguer en poésie" en 2022, " Baiser d'une mère", "cantilènes funèbres",...

Alvie Mouzita est un homme de culture sans frontières. Il milite surtout pour l'africanité, c'est-à-dire la valorisation de la culture africaine, et met particulièrement l'accent sur l'innovation car d'elle, selon lui, viendra le progrès suivant le paradigme africain. Avec cette nouvelle distinction qui va encore intensifier sa visibilité sur la scène internationale, le jeune prodige de la littérature congolaise se positionne comme l'un des successeurs majeurs des légendes de son pays.

Initié par le poète Cheikh Tidiane Gaye, ce prix vise à promouvoir la culture de la paix, la solidarité et l'amour entre les peuples à travers l'art de la poésie. L'objectif principal est de mettre en lumière la vision et de diffuser les oeuvres du grand poète Léopold Sédar Senghor, tout en encourageant la création poétique contemporaine. Il s'agit également de faire connaître son parcours littéraire et philosophique, marqué par un engagement profond en faveur de l'humaniste et de la fraternité universelle.

Le prix international de poésie Léopold-Sédar-Senghor est ouvert à tous, sans distinction de sexe, de nationalité ou d'origine, à condition que les candidats aient au moins 18 ans et écrivent en italien ou en français. Cette ouverture transculturelle a permis aux organisateurs de réunir des voix poétiques, variées, enrichissantes ainsi que le dialogue interculturel et la diversité linguistique.

Les échanges entre les poètes, les lectures publiques et les discussions ont nourri un climat de convivialité et d'échange intellectuel, renforçant les liens entre les différentes cultures représentées. La 9e édition de ce prix international a été un véritable hommage à la poésie comme force de rassemblement et d'inspiration à travers les mots et les émotions. Les participants ont rappelé l'importance de la créativité et de la sensibilité dans la construction d'un monde meilleur, plus juste et plus harmonieux.