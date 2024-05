Afrique: Eliminatoires Coupe du Monde - Isaac Ngata apporte des précisions sur les choix des joueurs

Isaac Ngata a convoqué 27 joueurs pour les matches du 6 et 11 juin opposant respectivement le Congo au Niger et au Maroc dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Lors d'une conférence de presse qu'il a animée le 23 mai au siège de la Fédération congolaise de football, le sélectionneur des Diables rouges a justifié ses choix. « Je choisis des joueurs en rapport avec mes plans de jeu», a-t-il expliqué devant la presse pour justifier la vision de rajeunir l'équipe. Sur la liste publiée, il y a des absents et non pas les moindres, notamment Thievy Bifouma, Gabriel Charpentier, Poaty Morgan... « Certains ne sont pas là par choix ou cas de maladie », a indiqué le sélectionneur ajoutant que « le choix ne se fait pas par rapport aux joueurs mais en tenant compte des besoins ».

Isaac Ngata s'appuie sur les éliminatoires de la Coupe du monde pour mieux préparer les échéances africaines prévues pour septembre-octobre et novembre. « Notre objectif aujourd'hui est de se qualifier à la Coupe d'Afrique des nations et on le fera parce qu'on va prendre le temps de travailler. Je ne dis pas que les matches de la Coupe du monde ne m'intéressent pas. Je veux les gagner... le moment qui m'importe le plus c'est septembre-octobre et novembre. C'est cela notre examen », a-t-il ajouté.

Dans sa philosophie, il s'est essayé, selon lui, d'imprégner un mental aux joueurs pour que son équipe soit désormais capable de marquer plus d'un but dans un match et être capable de faire en sorte qu'elle fasse un match où elle finit plus forte que les autres.

Gardiens : Owen Matimbou (US Orléans/3e division/France), Melvin Douniama (Paris FC 2/6e division/France), Trey Vimalin (Fleury 91/4e division/France).

Défenseurs : Yhoan Andzouana (DAC Dunajska Streda/1re division/Slovaquie), Ravy Tsouka Dozi (AEL Limassol/Chypre/1re division), Bryan Passy (Hapoel Tel Aviv/1re division/Israël), Mark Mampassi (Courtrai/1re division/Belgique), Christ Makosso (Molenbeek/1re division/Belgique), Emmerson Illoy-Ayyet (FC Ural/1re division/Russie) et Loick Ayina (Ross County/1re division/Ecosse).

Milieux : Fred Dembi (Red Star/3e division/France), William Hondermarck (Northampton Town/3e division/Angleterre), Ravière Otanga (Heart of Oak/1re division/Ghana) Chandrel Massanga (Hatayspor/1re division/Turquie), Antoine Makoumbou (Cagliari/1re division/Italie), Gaïus Makouta (Boavista/1re division/Portugal), Inno Loemba (Inter Club) et Durel Avounou (CR Cluj/1re division/Roumanie).

Attaquants : Mons Bassouamina (Pau/2e division/France), Alain Ipiélé (FC Martigues/3e division/France), Rabbi Nzingoula (Strasbourg FC /France), Jason Bahamboula (Valmiera/Lettonie/1re division), Tsoumou Likibi (Inter Club), Dechan Moussavou (AC Léopards), Sylver Ganvoula (Young Boys de Berne/1re division/Suisse), Christopher Ibayi (Ajaccio/2e division/France ) et Archange Bintsouka (FK Partizani/1re division/Albanie).