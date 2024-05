Congo-Brazzaville: Mwassi Moyindo en concert à Canal Olympia

La jeune slameuse congolaise Mwassi Moyindo sera sur scène, le 14 juin à Canal Olympia de Poto-Poto, pour un spectacle qui marquera le public brazzavillois, passionné de ses mots qu'elle accorde bien en mélodie.

Le public savourera dans une ambiance inédite la qualité exceptionnelle des textes et sons des dernières sorties musicales de Mwassi Moyindo, en l'occurence « Zala yo », « Ngiena », « Luzolo » en hommage à Francklin Boukaka, etc. Par sa poésie lyrique, ce concert sera aussi une plaidoirie pour le respect des autres et leurs choix, la dénonciation des violences faites aux femmes. L'artiste le exhortera au leadership féminin car la femme, pense-t-elle, doit se prendre en charge, tout en jouant un rôle prépondérant dans le développement et le rayonnement du milieu dont elle est issue.

Prendre les mots et les mettre en poésie pour dénoncer les maux afin d'emmener à une éventuelle prise de conscience, telle est la définition accordée au slam par Mwassi Moyindo. La jeune slameuse s'est toujours sentie fière de brondir sn identité africaine et de vulgariser la richesse de sa culture à travers sa passion pour cet art.

« J'apprendrai aux prochains qui accosteront sur ce bateau qu'ailleurs, on nous appelle Tiers monde. Mais si le Très haut me demandais là où je pourrai renaître, je choisirai toujours le Congo, celui-là qui rime avec fléau. Je suis fille amoureuse de ces terres, je suis fière d'être propriétaire des richesses d'ici et d'ailleurs. Je suis héritière de la beauté du Congo », assure Mwassi Moyindo. C'est donc dans ce style personnalisé qu'elle renouvelle son expérience artistique en y adjoignant chant et musique. Cet art hybride qu'elle nomme « Slam acoustique » permet à ses textes, souvent engagés et très lyriques, d'emmener le public dans un univers poétique, à la croisée de la tradition et de la modernité.

Fille des deux rives du fleuve Congo, Mwassi Moyindo, de son vrai nom Thérésa Honoré Diakanua N'Silu, est une artiste à multiples facettes. Actrice-comédienne et modèle photo, c'est beaucoup plus en tant que poétesse des temps modernes que la jeune femme a commencé à se révéler au grand public, en 2018. Deux ans plus tard, elle passe à la vitesse supérieure et se positionne sur le marché de l'art en tant qu'une professionnelle ce, malgré son jeune âge. Mais, ce qui accroxoche c'est son charisme, sa peau noire-ébène sous ses traits fins, et son sourire adoucissant.