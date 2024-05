Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - « B.P ya munu » de Gina Efonge

Poète, auteur-compositeur et chanteur d'exception, Gina Efonge a révolutionné le groupe Zaïko Langa Langa en y apportant un nouveau style tant au niveau du chant que sur le plan textuel. Son titre « B.P ya munu » a récolté un succès triomphal.

Enregistré au studio VéVé mobile, produit et édité par Verkys Kiamuangana Mateta aux éditions VéVé sous la référence 163, le morceau « B.P ya munu » survola les hits aussi bien à Brazzaville qu'à Kinshasa quelque temps après sa sortie en mi-décembre de l'année 1973. Selon certains exégètes, cette mélopée fut dédiée à une ancienne Miss Congo, nommée Betoko Pauline (B.P).

Dans cette aubade, Gina explore la vie sentimentale d'un jeune homme dont le coeur est irradié par la beauté de B.P. Il sera confronté à une opposition de la part de la famille de la fille. Malgré cela, il va s'obstiner à croire que B.P est sa femme. C'est pourquoi il l'appelle B.P ya munu. En Kikongo, l'expression « ya munu » signifie « ce qui m'appartient ». Voilà jusqu'où peut mener l'amour. Il ira même dire : « like na ngai ya soso tika nabantela soki likweyi lipasuki na kozwa mosusu te mama », autrement dit : « Tu es mon oeuf, je dois te protéger, car s'il tombe et qu'il se brise je ne trouverai plus un autre ».

Par ailleurs, dans la première strophe, l'auteur, de façon subtile, fait une dédicace à son ami d'enfance « Matshuambe Ley » et fait un clin d'oeil à la tradition en parlant de « nsamba » qui est le vin de palme. C'est ce qui porte la confusion dans la tête des auditeurs : « Kopo ya nsamba tokomele na Tshuambe ley mwana mboka, apéritif ya bo nkoko », c'est-à-dire « nous allons boire un verre de vin de palme qui est un apéritif des ancêtres avec mon ami Tshuambe Ley, enfant du terroir ». Notons que « B.P ya munu » est la première chanson du répertoire local où Matima joue de la guitare solo. Il est accompagné de Teddy Sukami à la rythmique, Oncle Bapuis à la basse, Méridjo à la batterie et DV Muanda aux congas. Elle est exécutée en polyphonie par Efonge, Evoloko, Wembadio et Mavuela.

%

Né le 13 mai 1953, Jean Pierre Efonge débute sa carrière dans les Maps Lyambule en 1969 avant d'intégrer Zaïko Langa Langa, ensemble musical dans lequel il a brillé en y apportant un new style au chant. Pour des raisons de santé, il s'est retiré de la scène musicale pour reprendre en 1977, année au cours de laquelle il crée le groupe « Libanko » avant d'aller poursuivre ses études en Europe en 1978. Il est président du groupe le Quatro de Langa Langa en 1999. Et en 2010, il est nommé conseiller au ministère des Arts. Chanteur aux performances rarement égalées, Gina Efonge est le premier artiste à pouvoir influencer sa génération par sa verve oratoire et son charisme. Des artistes comme Emeneya, Koffi Olomidé et bien d'autres sont issus de son école.