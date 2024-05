Congo-Kinshasa: Accès à l'électricité - La Corap déterminée à influer sur l'amélioration des conditions de vie de la population

La plateforme exhorte, par conséquent, le prochain gouvernement à disponibiliser les moyens nécessaires pour la mise en oeuvre des programmes et politiques adaptés aux desiderata de la population.

Les membres de la Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique (Corap) ont tenu, le 22 mai à Kinshasa, leur assemblée annuelle. Une occasion pour eux de réaffirmer leur détermination de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise

Après le compte-rendu des activités menées en 2023 et la présentation du Plan stratégique quinquennal 2024-2028 par le secrétaire technique de la Corap, Emmanuel Musuyu, les représentants des organisations membres ont également donné leur avis sur cette constellation qui marche pour un objectif commun. A la suite des travaux, une déclaration a été faite dans laquelle cette plateforme a donné sa position par rapport à la situation que traverse le pays, particulièrement sur le déficit de la desserte en électricité.

La Corap a, en effet, déploré la prise en otage du pays par quelques politiciens qui ne considèrent que leurs propres intérêts, privant ce dernier d'un gouvernement responsable, capable de trouver des réponses aux préoccupations de la population. Elle interpelle, par conséquent, le chef de l'Etat sur la situation sociale et sécuritaire inquiétante marquée par la recrudescence de la guerre à l'Est, l'insécurité dans les grandes villes, ainsi que la hausse des prix dans tous les secteurs.

"Un tel contexte exige des hommes politiques une prise de conscience de la misère de la population en vue de mettre en place, dans le plus bref délai, un gouvernement responsable pour faire face aux multiples problèmes auxquels le pays est confronté ", a souligné la Corap.

Sur le plan social et économique, elle condamne énergiquement les détournements des deniers publics et l'impunité qui s'ensuit, "alors que l'accès à l'eau et à l'électricité continue de poser des problèmes à la population par l'absence d'investissements conséquents dans ce secteur". La plateforme exhorte, par conséquent, le prochain gouvernement à disponibiliser les moyens nécessaires pour la mise en oeuvre des programmes et politiques adaptés aux desideratas de la population.

Des accords qui n'apportent rien à l'amélioration de la situation de l'accès à l'électricité

La Corap déplore, en effet, que l'Agence pour le développement du projet Inga a signé, le 9 mai, un protocole d'accord avec la société nigériane de gaz et de pétrole dénommée Natural Oilfield Services Limited pour la construction d'une des phases du barrage Grand Inga, alors que le pays avait déjà signé plusieurs autres accords, entre autres, l'accord de développement exclusif avec le consortium sino-espagnol pour produire 11 050 MW en octobre 2018; l'accord avec la firme australienne pour produire 40 000 MW et actuellement l'accord avec l'entreprise nigériane, sans prendre la peine d'élucider la situation des deux premiers groupes d'entreprises. "La Corap se pose la question sur la vraie vision de la RDC pour le développement de son potentiel énergétique. Manifestement, le secteur d'électricité nécessite d'être confié à des mains expertes", a souligné cette structure.

Elle recommande au Premier ministre de tenir compte de certains critères pour le choix du ministre des Ressources hydrauliques et Électricité. Pour la Corap, le prochain ministre de ce secteur doit être une personne qui a une expertise avérée, intègre, de bonne moralité et soucieuse du bien-être de la population; une personne qui a une forte capacité managériale et qui maîtrise les règles et procédures pour la passation des marchés publics, ainsi que pour les négociations des partenariats publics -privés.

Concernant le projet Grand Inga, la Corap exige au gouvernement de publier officiellement tous les accords et les conventions signés par le pays autour de ce projet. Au sujet des actes de dilapidation des fonds publics, la plateforme demande à la justice de diligenter des enquêtes indépendantes sur tous les cas de détournements des deniers publics afin de sanctionner les auteurs conformément à la loi. Cette constellation exhorte, par ailleurs, la population et la société civile à rester vigilantes face à la situation qui prévaut au pays.