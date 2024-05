Congo-Brazzaville: Jessy B en spectacle le 13 juin

La rappeuse congolaise Jessy B sera en concert, le 13 juin, à l'Institut français du Congo dans le cadre de son sacre en tant que Prix découvertes RFI 2023.

Présenté par Juliette Fievet, ce spectacle lance sa tournée des Instituts français puisqu'après Brazzaville, Jessy B se produira également sur scène dans d'autres pays du continent. « Depuis mes débuts au côté de mon père jusqu'à mes premiers pas en solo, chaque étape de mon parcours musical a été un rêve devenu réalité. Et maintenant, je suis ravie de vous annoncer que je serai en concert le 13 juin à l'IFC de Brazzaville ! Ce concert, c'est pour vous mes vrais. Alors, marquez vos calendriers, prévenez vos amis, informez les parents et rejoignez-moi pour une soirée de musique... Venez vivre une soirée inoubliable et découvrir en live tous mes hits, y compris Maïmouna. Hâte de vous voir nombreux », s'est-elle récemment adressée à ses fans via des post Facebook.

Talentueuse et pleine d'énergie, c'est donc avec joie que Jessy B promet de mettre le feu à la salle Savorgnan. Avec un répertoire qui s'est garni au fil des années de sa carrière, l'artiste entend servir au public brazzavillois un cocktail de ses sonorités empreintes de sa voix avec quelques touches inédites qui, à son sens, plaira certainement aux spectateurs. Avec des hits singuliers et décalés dans un style qui lui est propre, Jessy B conscientise et éduque également à travers sa musique.

Pour ce concert, l'entrée est libre dans la mesure des places disponibles.