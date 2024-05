Afrique: Gitex Africa 2024 - L'inclusion des start ups africaines au coeur de l'événement

La deuxième édition du Gitex Africa se tiendra du 29 au 31 mai, à Marrakech, au Maroc. Elle promet d'être une plateforme pour la convergence et l'intégration de startups africaines dans l'économie numérique globale.

L'événement placera l'intelligence artificielle (IA), ce levier des projets novateurs, au centre des préoccupations car, elle est perçue comme un catalyseur de transformation profonde de l'Afrique aujourd'hui. L'IA représente donc une révolution technologique de premier plan, capable de transformer divers secteurs où les défis sont nombreux et, offrir aussi des opportunités de croissance immenses.

Avec plus de cent trente pays participants dont les deux Congo, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Niger et bien d'autres, cent cinquante exposants, huit cents startups et plus de cinquante mille visiteurs, des espaces d'exposition dédiés et des ateliers sur différents thèmes, l'événement rassemblera des décideurs politiques, des représentants des institutions, des entrepreneurs, des universitaires..., pour unifier les visions sur la définition des politiques qui encadrent l'adoption de l'IA. Le but sera d'intégrer l'Afrique dans les écosystèmes globaux et de favoriser une convergence avec le reste de l'écosystème technologique mondial.

« Le programme de cette édition est caractérisé par de nombreuses activités qui sauront satisfaire les attentes les plus exigeantes. Nous avons l'honneur d'accueillir des spécialistes de renommée mondiale qui viendront partager leur expérience, leur expertise et leur vision sur les évolutions futures du secteur. Cette manifestation se veut une réelle occasion d'exposer et de sceller de nombreuses opportunités. Elle permettra de découvrir sa particularité et d'explorer de nouvelles voies pour le développement de nos entreprises », ont indiqué les organisateurs.

Par ailleurs, les startups africaines sélectionnées auront l'opportunité de se faire connaître, de rencontrer des investisseurs potentiels et de se connecter à l'écosystème technologique mondial, de s'intégrer dans un réseau global d'innovation, de resauter avec les leaders de l'industrie et de se trouver les soutiens nécessaires pour faire passer leurs idées à l'échelle supérieure. « Nous nous rassemblons pour célébrer les progrès remarquables que nous avons réalisés ensemble. En effet, des efforts énormes ont été accomplis pour soutenir et promouvoir l'innovation à travers le continent africain. Nous avons reçu des demandes de nombreuses startups provenant de différents pays. Ces initiatives montrent que l'Afrique connaît un développement sans précédent, à tel point que nous avons maintenant une liste impressionnante de start ps florissantes », ont renchéri les organisateurs.