Ethiopie: Le vice-premier ministre discute avec des acteurs importants des systèmes alimentaires nationaux et de la déclaration de Seqota

Addis Ababa — Le vice-premier ministre Temesgen Tiruneh s'est entretenu avec des responsables d'institutions pertinentes sur le plan national de mise en oeuvre du système alimentaire, de la déclaration Seqota et de l'assurance maladie.

Le vice-premier ministre Temesgen a écrit sur son média social que le travail effectué jusqu'à présent dans ces domaines est encourageant car il a permis d'améliorer les avantages de la communauté. "L'Éthiopie s'engage à partager son expérience avec d'autres pays africains dans ce domaine.

Selon lui, un accord a été conclu au cours de la discussion pour renforcer les efforts concertés des gouvernements fédéral et régionaux, des parties prenantes et du public, car ces activités nécessitent la collaboration, le soutien et l'engagement diligent de tous.

Les participants à la discussion ont également souligné la nécessité de renforcer le soutien et la supervision étroite du processus de mise en oeuvre des domaines susmentionnés, car ils ont des liens étroits avec d'autres programmes nationaux tels que Ye Lemat Tirufat' (Bounty of the Basket) et la campagne "Éthiopie propre", a souligné le vice-premier ministre.

Il convient de rappeler qu'en 2015, le gouvernement éthiopien a pris un engagement de haut niveau sur quinze ans pour mettre fin au retard de croissance chez les enfants de moins de deux ans d'ici à 2030.

Cet engagement, connu sous le nom de Déclaration de Seqota, est mis en oeuvre par le biais d'un programme multisectoriel impliquant neuf ministères différents.