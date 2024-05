Ethiopie: L'amélioration de l'accessibilité financière des MPME est essentielle à la réalisation d'une croissance inclusive

Addis Ababa — Une accessibilité financière suffisante pour les petites et moyennes entreprises (MPME) est essentielle pour réaliser la croissance économique inclusive du pays dans son ensemble, a déclaré le ministre de l'industrie Melaku Alebel.

L'Association of Ethiopian Capital Goods Finance a été officiellement lancée aujourd'hui dans le but d'améliorer l'accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

La cérémonie de lancement de l'association s'est déroulée en présence de dirigeants de diverses institutions financières, dont la Banque de développement d'Éthiopie, la Banque nationale d'Éthiopie, le ministère de l'Industrie et d'autres institutions financières pertinentes.

S'adressant à la cérémonie de lancement de l'association, le ministre de l'industrie Melaku a déclaré que les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) jouent un rôle considérable dans la croissance économique inclusive du pays dans son ensemble.

L'association est censée améliorer l'accès des MPME aux machines et équipements essentiels, en coordonnant le paysage précédemment fragmenté du financement des biens d'équipement.

En conséquence, grâce à la mise en commun des ressources et à la réduction des exigences en matière de garanties, l'association permettra aux prêteurs d'accorder des crédits-bails indispensables aux petites entreprises qui ont toujours eu du mal à obtenir ce type de capital.

Cette approche coordonnée permettra à des milliers de petites entreprises d'accéder aux machines nécessaires à l'expansion de leurs activités, a-t-on appris.

Encourager et soutenir des institutions financières telles que l'Association of Ethiopian Capital Goods Finance contribuera à améliorer l'accès au financement pour les MPME, a souligné le ministre.

Consciente des contraintes financières rencontrées par les MPME, la Banque de développement d'Éthiopie, en collaboration avec cinq sociétés régionales de financement de biens d'équipement, a introduit des produits de financement par crédit-bail.

L'Association of Ethiopian Capital Goods Finance (Association éthiopienne de financement des biens d'équipement) a pour mission d'organiser le financement par crédit-bail et d'autres options afin d'offrir aux entreprises une alternative abordable pour l'acquisition d'équipements et le comblement du déficit de financement.

Plus important encore, la création de l'association devrait apporter des avantages significatifs au grand nombre de micro, petites et moyennes entreprises éthiopiennes, considérées comme l'épine dorsale du secteur manufacturier de l'Éthiopie.