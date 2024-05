Sénégal: Réduction du train de vie de l'Etat et récupération de son patrimoine foncier et bati... - Les orientations du Premier ministre

Lors du Conseil des ministres tenu hier, mercredi 22 mai, le Premier ministre Ousmane Sonko a donné « aux ministres concernés des orientations en vue de la réduction du train de vie de l'Etat, avec notamment les démarches à entreprendre pour la récupération de son patrimoine foncier et bâti cédé à des privés dans des conditions irrégulières, alors que des services administratifs font recours à la location ». « Ousmane Sonko a également indiqué la nécessité d'accorder une attention urgente aux programmes de construction de logements sociaux recentrés sur les nouvelles orientations du Gouvernement et de consacrer un traitement particulier aux prêts DMC », informe le communiqué du conseil des ministres d'hier, mercredi 22 mai 2024.

Selon la source, le Premier Ministre a, en outre, évoqué « les diligences relatives au réexamen de certaines conventions notamment dans les secteurs miniers, pétroliers et halieutiques ainsi que la revue des finances publiques sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2024 ». Selon le document, le Premier ministre a rendu compte au « Conseil des premiers résultats des concertations en cours avec les parties prenantes, sur la réduction du coût de la vie pour les produits de première nécessité et les services de connexion à l'Internet ». Dans sa communication, il a également annoncé « le programme des prochaines rencontres interministérielles sur le secteur de l'hydraulique, les infrastructures maritimes et portuaires ainsi que sur la prévention et la sécurité routière », rapporte le communiqué. Ousmane Sonko a ainsi demandé aux « ministres et secrétaires d'Etat de proposer les mesures et ajustements à envisager à l'issue de la réalisation de l'état des lieux des programmes et projets, du capital humain et des ressources budgétaires trouvés dans leurs ministères respectifs à leur prise de fonction ». Au sujet du Service civique national, Ousmane Sonko a partagé avec le Conseil les orientations qu'il compte imprimer.