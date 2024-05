Algérie: Une commission de l'APN inspecte des projets du secteur des ressources en eau à Sidi Bel Abbes

SIDI BEL ABBES — Une Mission d'information de la Commission de l'Habitat, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée populaire nationale (APN) effectue une visite d'inspection des projets relevant du secteur des Ressources en eau en cours de réalisation, dans la commune de Sidi Bel Abbes, a-t-on appris, jeudi, des services de la wilaya.

La cellule de communication de la wilaya a précisé que la visite de la délégation parlementaire, arrivée dernièrement dans la wilaya, est composée du président de la Commission, Mohamed Boudouma, et d'élus à l'APN, s'inscrit dans le cadre de l'inspection des projets vitaux en cours de réalisation dans la wilaya de Sidi Bel Abbes destinés à améliorer l'alimentation en eau potable (AEP), de s'enquérir des capacités de stockage du précieux liquide, et des projets inhérents à l'assainissement et au curage de Oued Mekkera.

La même source a ajouté que la Commission a visité la station d'épuration des eaux (STEP), implantée à Haï "Es-Sakhra", dans la commune du chef-lieu de wilaya, où des explications sur cette infrastructure et le processus de traitement des eaux usées et leur réutilisation à des fins d'irrigation agricole, ont été fournis à ses membres.

Par ailleurs, un exposé exhaustif sur l'étude relative à l'aménagement de Oued Mekkera sur une longueur de 7 kilomètres traversant le territoire de la commune de Sidi Bel Abbes, visant à éradiquer les points noirs et à aménager le réseau assainissement et ce cours d'eau, a été présenté conjointement par le directeur local des Ressources en eau et le directeur de l'Office national de l'assainissement (ONA), signale-t-on.

%

L'un des points noirs traversé par Oued Mekkera, localisé à Haï Benzekri, généré par l'accumulation et la stagnation de déchets de toutes sortes le long de lit de l'Oued, et ce en dépit des multiples campagnes hebdomadaires visant son éradication, a figuré au programme de la Mission, dont les membres ont suivi un exposé sur les mesures préconisées pour l'aménagement de ce cours d'eau et " l'éradication définitive des points noirs qui l'entachent", note-on.

Il convient de signaler que la Mission d'information de la Commission de l'Habitat, de l'hydraulique, de l'équipement et de l'aménagement du territoire de l'APN, poursuit sa visite d'inspection des projets relevant du secteur des Ressources en eau dans cette collectivité locale de l'Ouest.